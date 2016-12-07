Председатель Полянского сельсовета Иван Дрогобецкий заявляет о саботаже первых выборов в объединенной громаде (фото, видео)

Киев. 7 декабря. УНИАН. В Полянской объединенной территориальной громаде Свалявского района Закарпатской области происходит саботаж выборов, назначенных на 18 декабря.

Об этом председатель Полянского сельского совета, екс-заместитель головы Всеукраинской асоциации сельских и поселковых советов, известный за пределами Украины своей новаторской деятельностью хозяйственник, кандидат на пост председателя объединенной громады - Иван Дрогобецкий заявил на пресс-конференции в УНИАН.

«На местном уровне идет полный саботаж выборов. Власть местная делала все для того, чтобы не дать состояться объединенной территориальной громаде... Если удастся Поляне пройти этот путь, то завтра огромное количество закарпатских сельских и поселковых советов начнут процедуру объединения. Они ее сейчас не начинают только потому, что знают, что будет отрицательный ответ», - сказал он.

Голова Полянской сельрады Иван Дрогобецкий также заявил о сопротивлении, которое оказывалось при создании объединенной территориальной громады. Сейчас, по его словам, накануне выборов, в территориальной избирательной комиссии творится беззаконие и беспредел.

«Сейчас мы обращаемся в ЦИК, и у меня есть телефонограмма, направленная кандидатами в депутаты, членами территориальной избирательной комиссии на бесчинства, которые происходят, – полное игнорирование законности и порядка при подготовке к проведению выборов, в ЦИК. Она поступила позавчера, и есть сообщение, что ЦИК получила эту телефонограмму», - акцентировал глава Полянской сельрады.

Также, по его словам, продолжается массовый подкуп избирателей.

«Идет подкуп избирателей. По 500-1000 гривен раздают мои оппоненты. Милиция все знает, и никто ничего не делает. Я думаю, что и территориальная комиссия себя ведет так, потому что им сказали делать то, что они хотят, и ничего им не будет за это... Сейчас начался еще один этап – членам моей семьи сожгли горнолыжный подъемник, идут угрозы всем людям, которые являются близкими ко мне или лояльными», - заявил Иван Дрогобецкий.

Напомним, ЦИК назначила на 18 декабря 2016 года первые выборы председателя и депутатов Полянской объединенной территориальной громады Свалявского района. Именно во время каденции Ивана Дрогобецкого село Поляна выиграло конкурс на лучший населенный пункт Закарпатья и стало вторым в Украине.

Фото с пресс-конференции: http://photo.unian.net/rus/themes/69569