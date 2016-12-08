В Киеве община Никольской Слободки требует обустроить парковую оздоровительную зону на побережье Днепра (видео)

Киев. 8 декабря. УНИАН. В Киеве община Никольской Слободки обеспокоена очередной угрозой застроить побережье Днепра и требует обустроить парковую оздоровительную зону на территории с существующими долгостроями в прибрежной защитной полосе.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил житель микрорайона Никольская Слободка, двукратный чемпион НБА, член ОО “Никольская Слободка» Станислав Медведенко.

«Киев – красивейший исторический город, в котором можно жить комфортно. А уникальность Слободки в том, что она близко расположена к реке, и - это практически центр города. Застраивать побережье - глупо. И застраивать город только жильем, без школ, спортзалов – очень глупо. Принимая участие в соревнованиях в разных частях мира и возвращаясь в Киев, я вижу, как не хватает здесь спортивных объектов... Наш мэр и наша власть должны нести ответственность за те решения, которые принимают. Надо эту ситуацию решить», - сказал Медведенко.

Он отметил, что власть столицы должна учесть интересы общины и не допустить застройки берега Днепра многоэтажками.

По словам Медведенко, здесь должен быть обустроен полноценный парк и можно открыть спортивно-реабилитационный центр, что предусмотрено законодательством.

«Надо вернуть распоряжение земельным участком в правовое русло, то есть согласно его статусу и ее целевому назначению», - подчеркнул он.

«Сейчас общину и застройщика пытаются столкнуть лбами, но вся ответственность лежит на власти. И сейчас для представителей власти города тест - как выйдут из этой ситуации. Если они не решат сейчас эту проблему, то не важно, будут ли это инвесторы, активисты, но когда будет проводиться Евровидение – там будут протесты», - отметил представитель общины.

Он напомнил, что жители отстаивают рекреационную территорию от застройки еще с 2007 года и в судах, и обращениями к власти как Киева, так и страны.

В свою очередь юрист Олег Якимьяк, который является представителем Украинской греко-католической церкви в судебных процессах за право общины на берег Днепра, отметил, что вопрос возврата в правовое русло невозможен без сноса долгостроев на Никольской Слободке.

Он рассказал о попытках узаконить строительство жилых домов на берегу Днепра на Никольской Слободке путем сужения прибрежной полосы со 100 м до 50 м. Но это решение, которое принял Киевсовет в 2009 году, по словам Якимьяка, не было опубликовано в соответствии с требованиями действующего законодательства, а следовательно, не вступило в силу. Юрист добавил, что к тому же есть решение суда, которым это решение Киевсовета признано незаконным.

«И на сегодняшний день есть попытка уговорить все стороны закрыть глаза на нарушения закона, на отсутствие справедливости, прислушаться к когорте людей, которые делают бизнес с нарушением закона. Поэтому позиция греко-католической церкви следующая: считаем недопустимым узаконивание всего, что произошло на данном участке. Поэтому настаиваем, что строительство жилого комплекса вблизи Патриаршего собора является незаконным и таким, что причиняет значительный урон его зданию, противоречит интересам жителей жилого квартала, расположенного вблизи, и общины в целом. Незаконное строительство должно прекратиться, а негативные последствия должны быть устранены», - отметил Якимьяк.

Он подчеркнул, что вопрос должен решаться исключительно в правовом поле, а публичное обсуждение происходить с участием всех заинтересованных сторон.

Депутат Киевсовета от микрорайона Никольская Слободка и житель этого микрорайона Анатолий Шаповал сообщил, что общество неоднократно обращалось к властям города с инициативой об организации на территории р. Днепр рекреационной зоны со спортивно-реабилитационным центром, были переданы подписные письма. Но до сих пор власть не предприняла никаких действий, чтобы вернуть землю в собственность общины и использовать ее по назначению в соответствии с водным кодексом.

В то же время, по его данным, на 15 декабря анонсированы торги по продаже части земельного участка, о котором идет речь. Депутат продемонстрировал сопровождающие лот фото, на которых зафиксированы незаконные долгострои Никольской Слободки.

«А в разделе «Ограничения использования земельного участка» написано «отсутствуют», - отметил Шаповал.

По убеждению депутат, чтобы предотвратить незаконную застройку побережья Днепра, в Киевсовете готовится проект решения о возвращении около 7 га на Никольской Слободке в собственность общины города. Шаповал заявил, это решение будет главным шагом в решении проблемы. Он выразил надежду, что депутаты Киевсовета поддержат проект и найдут пути возвращения средств инвесторам этих строек.

В свою очередь, юрист ОО "Ассоциация органов ОСН города Киева" Ирина Чиляева, сообщила о фактах вмешательства в электронную систему при распределении судей по делам связанным со строительством жилых домов на берегу Никольской Слободки и о скрытие отчетов распределения ВАСУ от общественности, про что заявляла в своем обращении в Генпрокуратуру народный депутат Наталия Новак.

Как сообщал УНИАН, 16 ноября мэр Киева Виталий Кличко заявил, что до песенного конкурса "Евровидение-2017" в Киеве территорию от Международного выставочного центра (МВЦ) до побережья Днепра, включительно с имеющейся уже много лет строительной площадкой, планируют сделать парковой зоной отдыха. Речь шла о территории площадью около 10 га Никольской Слободки.