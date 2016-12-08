ЮНЕСКО присвоило высокий титул "Артист во имя мира" знаменитому украинскому дирижеру Герману Макаренко (фото, видео)

Киев. 8 декабря. УНИАН. Впервые в истории Украины ЮНЕСКО присвоило титул «Артист во имя мира» украинцу - дирижеру Национальной оперы Украины, народному артисту Герману Макаренко.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил заместитель министра культуры Украины Ростислав Карандеев.

По его словам, эту престижную международную награду получает тот, кто своей активностью привлекает внимание к проблемам мира, справедливости, толерантности, взаимопонимания между людьми, глубокой приверженности идеалам и приоритетам ООН.

"Только чувством добра мы можем создать тот мир, к которому стремимся и о котором мечтаем. Культура становится не только элементом формирования сознания, но и элементом пропаганды страны. Мы должны выходить за пределы своей страны и пропагандировать украинскую культуру. Надо показывать миру, что Украина является современной высокоразвитой страной, в том числе в художественном, культурном плане, и может претендовать на достойное место в мире", - отметил замминистра.

В свою очередь, присутствующий на пресс-конференции посол по особым поручениям, заместитель главы Национальной комиссии Украины по делам ЮНЕСКО Сергей Рева отметил, что "в нашей культурной жизни произошло неординарное событие - нашему маэстро присвоен высокий титул ЮНЕСКО. Опыт Германа Макаренко должен стать началом продвижения наших лучших творцов на международной арене".

Маэстро Макаренко в своем выступлении акцентировал: "Эта высокая международная награда является прежде всего признанием Украины. Я считаю, что долгом наших отечественных мастеров искусств является именно пропаганда лучшего, что есть в Украине, как внутри страны, так и за рубежом. На мой взгляд, этой наградой признан не столько представитель страны, сколько сама Украина. Культура – едва ли не единственная среди религиозных, политических и других предпочтений, объединяет народы и страны. Она является той свечкой, которая может дать человечеству свет в конце тоннеля".

***Герман Макаренко - дирижер Национальной оперы Украины, главный дирижер и художественный руководитель оркестра «Киев-Классик», кандидат философских наук, доктор искусствоведения, профессор, Посол украинской культуры, первый украинский артист, которому присвоено почетное звание ЮНЕСКО, автор многих монографий и учебников для студентов.

Фото с пресс-конференции: http://photo.unian.net/rus/themes/69596