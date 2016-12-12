Первые местные выборы в объединенных тергромадах преимущественно соответствовали законодательству и международным стандартам - ОПОРА

Киев. 12 декабря. УНИАН. Избирательная кампания и ход голосования на первых местных выборах в объединенных территориальных громадах преимущественно соответствовали украинскому законодательству и международным стандартам по организации демократических выборов.

Об этом сегодня на пресс-конференции в агентстве УНИАН сказала координатор избирательных и парламентских программ Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская.

Она отметила, что 11 декабря голосование на первых местных выборах состоялось в 41 объединенной территориальной громаде, из них три являются городскими, 13 – поселковыми, 25 – сельскими громадами. При этом эксперт напомнила, что 18 декабря состоятся «еще 144 голосования - 143 в объединенных громадах и одни выборы старосты».

Айвазовская сообщила, что «ход голосования и избирательная кампания прошли в относительно спокойной обстановке, несмотря на то, что это локальные выборы, где конфликтность может иметь гораздо более острый характер, чем в большой территориальной громаде». По ее словам, избирательная кампания была довольно таки конкурентной, несмотря на то, что преимущества имели действующие председатели сельских, поселковых территориальных громад трех городов, которые, пользуясь возможностью законодательства, не прекращали свою должностную деятельность». В то же время она выразила мнение, что этот вопрос должен быть урегулирован в законодательстве.

«Впрочем, административный ресурс не носил централизованного характера и не имеет отношения к каким-либо конкретным политическим силам будь то парламентской коалиции, оппозиции или внепарламентских партий, то есть все зависит от особенности политической культуры», - отметила Айвазовская.

По ее словам, самым большим нарушением на выборах, в отношении которого составлено 15 актов и было 7 обращений в полицию, - это выдача бюллетеней, в частности, без предъявления документов. Она отметила, что в основном это касается малых населенных пунктов, где избиратели знают друг друга и поэтому не считают необходимым проверять персональные данные.

Также Айвазовская сказала, что во время выборов для работы избирательной комиссии использовались помещения «аварийного типа или в аварийном состоянии», а также учреждения религиозного порядка, что является недопустимым. «В одном из помещений в Днепропетровской области обрушился потолок накануне выборов, но никакой реакции со стороны местного самоуправления не было, и фактически без отопления и с дырками в потолке проводилось голосование», - отметила она.

В Ривненской области, по словам эксперта, один из избирательных участков был в часовне.

Айвазовская отметила, что явка на выборах была достаточно оптимистична». Она напомнила, что в 2015 году на очередных выборах средний показатель явки по Украине был 46%. «Сегодня мы имели беспрецедентно высокую явку в отдельных западных регионах, например, 62,5% в Волынской области и традиционно невысокую явку в южных и восточных регионах, например, в Херсонской области явка была 39,5%», - сказала она.

Аналитик Гражданской сети ОПОРА Александр Клюжев отметил, что наблюдатели обратилась в правоохранительные органы в связи с использованием одним из наблюдателей от кандидата списков избирателей непредвиденного законодательством образца, в которых тот делал пометки об избирателях, принявших участие в голосовании, и уточнял у членов УИК фамилию и имя соответствующих граждан (Литовежская сельская объединенная территориальная громада, Волынская область). По его словам, оперативная группа полиции прибыла на место происшествия и провела опрос наблюдателя, который осуществлял фиксацию участия избирателей в голосовании, и свидетелей происшествия.

Клюжев сообщил, что в большинстве территориальных громад избирательная кампания «была малоресурсной», поскольку речь идет об уровне села, поселка и, в отдельных случаях небольших городов, и собственно здесь субъекты, которые боролись за представительские мандаты, не имели больших ресурсов для осуществления агитации, и поэтому вопрос прозрачности и подотчетности финансирования не стоял так остро, как этот вопрос стоял на выборах 2015 года».

Он также проинформировал, что нет данных относительно широкого применения материального поощрения избирателей, хотя «в отдельных общинах наши наблюдатели установили такие факты, например, предоставление медицинского обслуживания гражданам во время определенных агитационных мероприятий, или передача медицинского оборудования местным больницам, социальным учреждениям, и по этим случаям должно быть проведено расследование». Кроме того, по его словам, должны быть проверены факты относительно использования ресурсов сельхозпредприятий, которые имели отношение к кандидатам.

Клюжев сообщил, что во время голосования и подсчета голосов избирателей на отдельных участках исчезало энергоснабжение или оно было нестабильным. В частности, в пгт Божедаровка Днепропетровской области подсчет голосов проводился с использованием фонарей в связи с отключением энергоснабжения населенного пункта. В течение дня голосования проблемы с энергоснабжением были зафиксированы на избирательном участке в селе Урожайное Токмакского района Запорожской области.

Айвазовская также сообщила, что на этих выборах заявили о желании выдвинуть кандидатов 42 политические партии. В то же время, добавила она, учитывая специфику выборов, что это в основном сельские, поселковые советы, следовательно много было самовыдвиженцев. Клюжев добавил, что на выборах «доминируют именно выдвиженцы». «Больше 50% кандидатов в депутаты этих советов являются самовыдвиженцами», - отметил он. При этом эксперт добавил, что «согласно нашим подсчетам, которые были получены на основании данных из территориальных избирательных комиссий... ВО «Батькивщина» в пределах всех общин, где проходят выборы 11 и 18 декабря, выдвинула наибольшее количество кандидатов, а на втором месте - Аграрная партия».