Правительство Гройсмана будет работать весь следующий год – опрос экспертов

Киев. 13 декабря. УНИАН. 74% экспертов считают, что правительство под председательством Владимира Гройсмана будет работать весь следующий год, несмотря на утрату им «иммунитета» 14 апреля 2017 года.

Такие данные экспертного опроса «Оценка работы правительства в 2016 году и перспектива его отставки в 2017-м», который провел аналитический отдел «Агентства медиастратегий», обнародовал на пресс-конференции в УНИАН руководитель этого отдела Евгений Булавка.

Он отметил, что 20% опрошенных экспертов затруднились ответить на вопрос о дальнейшей судьбе правительства, и только 3% экспертов спрогнозировали, что отставка правительства состоится еще до конца действия иммунитета и что правительство будет сменено сразу же после утраты им иммунитета.

Руководитель Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко, который принимал участие в опросе, отметил, что среди вызовов на следующий год для правительства «будет попытка политических сил дестабилизировать ситуацию и устранить правительство».

«И это связано с тем, что в апреле будет заканчиваться мораторий, связанный с иммунитетом правительства (после избрания правительства 14 апреля у него появился годичный иммунитет на невозможность отправить его в отставку - УНИАН), и, безусловно, различные политические силы, заинтересованные прежде всего в досрочных выборах или в том, чтобы заменить премьер-министра, возможно, попытаются атаковать правительство и осуществить определенные изменения в ситуации», - сказал Фесенко.

«Не думаю, что эта попытка будет удачной, но такая попытка может быть именно весной – или конец апреля, или май», - считает эксперт.

Заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий, который также принимал участие в опросе, отметил на пресс-конференции, что до конца действия иммунитета этого политического правительства его отставки не произойдет.

По его словам, до апреля у Гройсмана не будет серьезных проблем при условии, что не случится никаких катаклизмов с отоплением, с газом. Также эксперт отметил, что сегодня все политики вовлечены в какие-то скандалы, но «Гройсман, не имея собственной фракции в Верховной Раде, вроде бы находится вне этой информационной войны, которая продолжается в Украине уже не первый месяц». «И перспективы того, что он приобщится к этой войне в ближайшие месяц - два, нет», - отметил Голобуцкий.

Опрос проводился аналитическим отделом «Агентства медиастратегий» 8-10 декабря путем телефонного опроса и личного заполнения анкет экспертами. В опросе приняли участие 30 экспертов.