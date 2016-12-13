Самым главным вызовом для правительства в следующем году станет усиление активности популистов – опрос экспертов

Киев. 13 декабря. УНИАН. Самым главным вызовом для правительства Украины в следующем году станет усиление активности популистов, считает 23% экспертов, которые приняли участие в опросе «Оценка работы правительства в 2016 году и перспектива его отставки в 2017-м».

Как сообщил на пресс-конференции в УНИАН руководитель аналитического отдела «Агентства медиастратегий» Евгений Булавка, среди других вызовов также называют: уменьшение поддержки Украины со стороны международного сообщества (13%), социальные протесты на почве коммунальных тарифов, низких социальных стандартов, пенсий и т. д (12%), попытки определенных политических сил дестабилизировать ситуацию и устранить правительство (10%), усиление агрессии со стороны РФ (10%) и низкий уровень доверия в обществе к власти (9%).

Эксперты считают, что среди «резких» шагов правительства в этом году гражданам Украины наиболее всего запомнится повышение в два раза минимальной зарплаты (так считает 31% опрошенных экспертов), одномоментное установление рыночной цены на газ (27%), запуск масштабного ремонта дорог (12%).

Кроме того, 10% экспертов считают, что людям запомнится своевременный запуск е-декларирования, несмотря на попытки его срыва; 8% высказались за своевременное внесение проекта бюджета на 2017 год, 7% - за одномоментной отмене более 360 регуляторных актов, 5% - за внедрение шагов по регулированию цен на лекарства.

80% экспертов считает, что смена состава правительства в апреле этого года способствовала относительной стабилизации ситуации в Украине. При этом 7% считают, что это обеспечило первые признаки исправления ситуации. И лишь 3% экспертов уверены, что это привело к дальнейшему углублению кризиса, а 10% считают, что смена правительства не повлияла на ситуацию.

Среди главных направлений реформ, которым правительство уделяло в этом году больше всего внимания эксперты назвали: запуск антикоррупционных органов и е-декларирования (18%), реформы в энергетическом секторе (16%), экономические реформы (14%) и реформирование и развитие инфраструктуры (12%).

По мнению экспертов, меньше внимания уделялось продолжению децентрализации (8%), реформе здравоохранения (8%), реформе системы субсидий (4%) и реформе правоохранительных органов (4%). По 3% получили реформы: пенсионной системы, налоговой системы, таможни, государственной службы и усиления системы социальной защиты. На последнем месте эксперты расположили реформу системы образования (1%) и поддержку сельскому хозяйству (0%).

Эксперты считают, что приоритеты правительства в 2017 году должны измениться минимально: 16% опрошенных считают, что это должны быть экономические реформы, 11% – реформа здравоохранения, а запуск антикоррупционных органов и е-декларирования отмечает 10% опрошенных.

По 9% экспертов отметили реформирование энергетического сектора и инфраструктуры (в том числе дорог). Необходимость поддержки сельского хозяйства, реформу таможни, реформу государственной службы и продолжение децентрализации отметили по 7% опрошенных. При этом 5% назвали реформу пенсионной системы, 4% – реформу правоохранительных органов.

Оценивая сотрудничество правительства и Верховной Рады, 50% опрошенных экспертов считают, что правительству частично удалось наладить эффективное сотрудничество с парламентом для принятия самых необходимых законов. При этом 17% считают, что сотрудничество есть, но для принятия необходимых законов правительству приходится прилагать много усилий; 16% считают, что это удалось сделать в полной мере и правительство проводит через парламент все необходимые законы. Только 17% экспертов считает, что правительству не удалось наладить эффективное сотрудничество с парламентом и депутаты принимают только те законы, которые выгодны им.

Что касается ожиданий от наступающего года, то большинство экспертов встречают его со сдержанным оптимизмом: 56% опрошенных считают, что не все так плохо, «победы» уже есть, но еще больше «побед» впереди; 37% считает, что мы и дальше на распутье, и чего в следующем году будет больше – «измен» или «побед», зависит от нас самих.

Только 7% экспертов затруднились с ответом, но ни один из опрошенных не сказал, что «все пропало, царит сплошная «измена» и все будет только хуже».

Опрос проводился аналитическим отделом «Агентства медиастратегий» 8-10 декабря путем телефонного опроса и личного заполнения анкет экспертами. В опросе приняли участие 30 экспертов.