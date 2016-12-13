Минагропрод выступает за отмену госрегулирования цен на продукты питания в Украине на постоянной основе

Киев. 13 декабря. УНИАН. Министерство аграрной политики и продовольствия выступает за полную отмену государственного регулирования цен на продукты питания, пилотный проект по которой был введен в Украине в качестве пилотного проекта в период с 1 октября 2016 года по 1 января 2017 года, сообщил директор департамента продовольствия Минагропрода Николай Мороз в ходе круглого стола в рамках специального проекта «УНИАН-АГРО».

«Минагрополитики выступает за отмену регулирования, учитывая, что оно не оказывает существенного влияния на уровень потребительских цен, а регулирование рынка должно находиться исключительно в руках Антимонопольного комитета, если есть какие-то серьезные нарушения», - сказал он.

Мороз отметил, что со времени запуска пилотного проекта по отмене госрегулирования, ценовая ситуация в государстве существенно не изменилась. По его словам, больше всего подорожали продукты молочной группы – на 10-15% - но вызвано это было, в первую очередь, экономическими факторами.

Фото: http://photo.unian.net/rus/themes/69678