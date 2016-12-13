Покупка ингредиентов для новогоднего оливье в 2016 году обойдется украинцам на треть дороже, чем в прошлом - эксперт

Киев. 13 декабря. УНИАН. Для закупки продуктов, необходимых для приготовления новогоднего салата оливье, украинцам в текущем году необходимо заплатить на треть больше, чем в прошлом, сообщил глава Аграрной партии Украины Виталий Скоцик на круглом столе в рамках специального проекта «УНИАН-АГРО».

«Индекс оливье», как мы его называем по принципу «борщового набора», в этом году по сравнению с прошлым годом вырос ориентировочно на 30-35%... За последние два года оливье подорожало вдвое», - сказал он.

По данным эксперта, стоимость ингредиентов рождественской кутьи за год выросла на 65%. Так, цена на пшеничную крупу выросла на 45-47%, меда – увеличилась в 2 раза, а изюма – в 2,5 раза.

Он добавил, что из тех продуктов, которые население покупает накануне зимних праздников, больше всего за последний год подорожали торты.

«Киевский торт» в прошлом году в этот период времени стоил 124 грн, сейчас – 230 грн. То есть из тех продуктов, которые сегодня можно увидеть на полках магазинов, торт подорожал больше всего», - отметил Скоцик.

По его словам, все это ведет к снижению покупательной способности населения, которая за последние 3 года сократилась в 3,4 раза.

«Весь рынок продуктов питания зависит от покупательной способности населения. Рынок продуктов питания в 2013 году составлял 13,6 млрд долл., в этом году будет ориентировочно 6,8-6,9 млрд долл. Потребление продуктов питания в Украине упало за последние 3 года в 3,4 раза», - сказал Скоцик, не уточняя эти данные в гривневом эквиваленте.

Как сообщал УНИАН, согласно данным Госстата, инфляция в Украине в ноябре 2016 года по сравнению с октябрем замедлилась до 1,8% с 2,8%, зафиксированных в октябре к сентябрю. В годовом выражении, в ноябре 2016 года по сравнению с ноябрем 2015 года инфляция замедлилась до 12,1% с 12,4%, зафиксированных месяцем ранее.

Потребительские цены в Украине с начала года, в январе-ноябре, выросли на 11,4%. Больше всего за этот период подорожали горячая вода и отопление – на 88,2%, электроэнергия – на 60%, природный газ – на 42%.

Фото: http://photo.unian.net/rus/themes/69678