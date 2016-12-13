Легендарный испанский тенор Хосе Каррерас прилетит в Украину, чтобы дать два прощальных концерта

Знаменитый певец гастролирует в рамках финального мирового турне, завершающего его исполнительскую карьеру и украинским поклонникам посчастливится побывать на двух концертах: в Киеве 17 декабря и в Одессе 20 декабря. По признанию певца, он помнит все свои выступления в Украине и с благодарностью вспоминает теплоту украинской публики.

Совсем недавно Хосе Каррерас отпраздновал свое 70-тилетие. Великий тенор признался, что отпраздновал круглую дату без шума, на приватной вечеринке для самых близких людей.

Сейчас один из величайших теноров 20-го века гастролирует по миру с финальным турне и дорожит каждым моментом. В рамках турне, Каррерас запланировал посетить все города, где выступал за 45 лет своей карьеры.

«Это замечательно работать в этом возрасте и делиться своими чувствами через музыку. Я научился быть счастливым вопреки всем испытаниям и трудностям», - сказал он со сцены в Токио, где выступал вечером накануне своего 70-летия.

В Киеве в честь юбилея прославленного певца готовят сладкий сюрприз. Организаторы украинских концертов заказали для маэстро эксклюзивный торт с его сладкой копией. По их словам, это будет огромный двухъярусный торт, который приготовят по авторскому рецепту в одном экземпляре. Кондитер Петр Чедия, который учился во французской школе кондитеров, уже начал подготовку этого кулинарного шедевра за две недели до концерта и уже нарисовал макет будущего торта на бумаге.

На торте установят подиум, на котором и будет стоять шоколадная копия Хосе Каррераса с микрофоном. Фигурку мэтра изготовят во Львове из настоящего бельгийского шоколада. Пищевые краски, которыми ее разрисуют, чтобы придать портретное сходство с артистом, специально заказывали в Италии.

Торт будет вручен Хосе Каррерасу на концерте 17 декабря в НДИ “УКРАИНА”

В Украине артист выступит в сопровождении симфонического оркестра, дирижировать которым будет маэстро Давид Хименес. Именно с ним музыкант гастролирует последние годы. На сцену вместе с прославленным тенором в этот вечер выйдут более сотни человек. В том числе - солистка украинского происхождения Наталья Ковалева, которая гастролирует в маэстро в мировом турне.

«После стольких лет пения я решил, что пришел момент, когда нужно остановиться. Я до сих пор прекрасно себя чувствую и ощущаю на сцене, но день настал. Поэтому сейчас я начал то, что называется финальным турне, в рамках которого решил выступить во всех местах, в которых пел за эти 46 лет. Конечно, это невозможно, но я попытаюсь охватить как можно больше городов»,– признался Каррерас.

В столицу Украины маэстро прилетит на своем частном самолете в сопровождении продюсера, дирижера и музыкантов. Передвигаться по городу будет на мерседесе, но без охраны и машины сопровождения.

Предпочтения в еде у Каррераса, по словам организаторов, очень скромные, он не вегетарианец и не сыроед. Будучи в украинской столице не в первый раз, с удовольствием еще раз попробует местную кухню, но если вдруг пожелает, то в отеле, где он собирается трапезничать, ему готовы предложить азиатское и европейское меню.

Напомним, находясь на пике славы, Хосе Каррерас победил лейкемию. Врачи давали ему один шанс из десяти, но он выздоровел, и теперь с каждого своего выступления перечисляет средства организации, занимающейся исследованиями в области лечения лейкемии.

Дополнительная информация о концертах: http://kvartal-concert.com/afisha/hose-karreras-17-12-2016