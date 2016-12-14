Зоозащитники готовят изменения в законодательство относительно ужесточения и неотвратимости наказания за убийство и жестокое обращение с животными

Киев. 14 декабря. УНИАН. Зоозащитники заявляют о необходимости внесения изменений в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях относительно ужесточения и неотвратимости наказания за убийство и жестокое обращение с домашними и дикими животными.

Об этом директор Киевского эколого-культурного центра Владимир Борейко и президент Ассоциации зоозащитных организаций Украины Ася Серпинская заявили на пресс-конференции в УНИАН.

По словам Борейко, речь идет о подготовке новых редакций статей 89 КУоАП и 299 Уголовного кодекса. Подготовленные изменения в эти статьи планируется представить общественности в январе, после чего добиваться принятия их Верховной Радой.

Борейко отметил, что действующее законодательство относительно наказания надо ужесточить и в части штрафов, и в части лишения свободы за убийство и издевательство над животными, заимствуя опыт европейских стран в этом вопросе.

Кроме того, он указал на недостатки в указанных статьях кодексов, из-за которых живодеры, догхантеры вообще могут избегать наказания.

«Целью нашей совместной работы является законопроект, в котором будут переработаны статья 89 Кодекса Украины об административных правонарушениях и статья 299 Уголовного кодекса Украины. Обе эти статьи отвечают за жестокое обращение с животными, но они не работают. Надо внести изменения в эти устаревшие, еще советские кодексы, чтобы каждый, кто поднимет палку, нож или ружье на животное, будет его мучить ядом, понимал, что будет сидеть в тюрьме. На данное время, к сожалению, такого нет... Вроде и закон у нас есть сейчас (принятый в 2006 году закон «О защите животных от жестокого обращения» – УНИАН), но пользы от него нет», - сказал Борейко.

Директор эколого-культурного центра привел пример, что за год в Украине по статьям 89 КУоАП и 299 УК к наказанию привлекается в среднем 15 человек.

«Для сравнения, в маленькой Молдове, где 3,5 млн населения, что в 13 раз меньше, чем в Украине (42 млн человек), ежегодно наказывают более 200 человек. В Соединенных Штатах Америки за год наказывают около 1,3 тыс. -1,4 тыс. человек по таким же статьям, а населения там 323,7 млн. То есть в 8 раз больше населения, чем в Украине, а количество наказанных людей в 78 раз больше, чем в Украине. Это говорит о том, что наши статьи не работают», - подчеркнул Борейко.

Ссылаясь на данные экспертов, он добавил, что в Украине на каждый случай наказания за жестокое обращение с животным приходится минимум 1 тыс. случаев ненаказанных.

«В среднем по уголовной статье в год у нас осуждается в среднем 11 человек. Но возбуждают где-то 49 дел. То есть практически до конца доходит каждое 5-е дело», - заявил Борейко.

Он также обратил внимание на размеры штрафов, предусмотренные статьями кодексов в Украине. По его словам, речь идет о 500-850 грн. По информации Борейко, если взять для примера 15 наказанных за год человек, из них: 4 осуждены по админкодексу, 11 – по Уголовному кодексу.

«Из этих 11 человек 46% в среднем оштрафованы, 18% - амнистированы и только 28% садятся. Те, кто оштрафован, уплатили по минимуму – 500-850 грн. Для сравнения: во Франции штраф за жестокое обращение с животными – 15 тыс. - 30 тыс. евро, в Австрии – 7,5 тыс. - 15 тыс. евро», - отметил зоозащитник.

По его убеждению, в Украине живодеры уверены, что не будут привлечены к ответственности.

«Нарушитель знает, что не будет наказан. Безнаказанность, в свою очередь, порождает жестокость и другие нарушения. А если во Франции или Австрии – 15 тыс. евро штраф плюс 5 лет тюрьмы, то, конечно, там люди будут уважать и зоозащитников, и права животных», - резюмировал Борейко.

Он сообщил, что в связи с этим Ассоциация зоозащитных организаций и Киевский эколого-культурный центр совместно с юристами разрабатывают новый законопроект относительно ужесточения ответственности за жестокое обращение с животными.

«Мы надеемся, что в начале 2017 года он будет готов, обсужден, подписан депутатами – у нас есть практика работы с депутатами, и подан в Верховную Раду. И будем его лоббировать», - добавил Борейко.

В свою очередь Серпинская подчеркнула, что в последние годы в Украине наблюдается тенденция к увеличению случаев убийства и издевательства над животными.

«По наблюдениям зоозащитников, жестокость усиливается. И она подпитывается и базируется на том, что отсутствует наказание. И, более того, есть попытки ее публичной легализации: жестокость показывают на телеканалах, можно увидеть в Интернете, в ночных клубах и ресторанах... Населению внушают, что это нормально», - добавила она.