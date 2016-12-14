С 25 по 30 декабря в киевском МЦКИ будет проходить показ новогодней феерии для всей семьи "Холодное сердце"

Киев. 14 декабря. УНИАН. С 25 по 30 декабря в Международном центре культуры и искусств (Октябрьский дворец) в Киеве будет проходить показ новогодней феерии для всей семьи «Холодное сердце» по мотивам мультфильма компании Walt Disney.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщили создатели спектакля.

Как отметила режиссер Татьяна Петраковская, дети хотят получить новую и более современную новогоднюю сказку. Поэтому в сюжете спектакля использованы самые интересные моменты из мультфильма «Холодное сердце», но было добавлено и видение создателей.

«Мы изучили историю создания мультфильма. Сценаристы «Диснея» планировали изначально сделать три сестры. И просто со временем перешли на тему взаимоотношений двух сестер, и поэтому третью сестру они решили оставить на вторую часть. Мы сейчас решили немножко опередить время и эту третью сестру – мы подарили ей жизнь», - отметила Петраковская.

В свою очередь режиссер по работе с актерами Сергей Сакара рассказал, что главной темой сказки являются отношения в семье, между близкими людьми.

«Мы не позиционируем это как спектакль… Мы позиционируем это как создание сказки, сказочной атмосферы. Даже, может быть, мы выходим из концепции как такового театра, - мы создаем больше на грани между шоу с каким-то цирком и театральным драматизмом», - сказал он.

Петраковская разъяснила, что в спектакле будут участвовать паркурщики, которые покажут свои трюки, использованы огненные и лазерные спецэффекты. Она также добавила, что в постановке принимают участие дети.

Продюсер Геннадий Солодов отметил, что премьера спектакля состоялась 19 ноября в Одессе.

«В Октябрьском дворце у нас состоится 6 дней это представление. Оно будет проходить утром и в послеобеденное время, чтобы всем было удобно подстраиваться, чтобы посетить данные мероприятия», - сказал он.

Солодов добавил, что после Нового года спектакль будет показан в других городах Украины, а также в других странах. В частности, в Украине феерию смогут увидеть жители Херсона, Николаева, Кривого Рога, Харькова и Днепропетровска, а позже – жители городов Западной Украины.

По его словам, «Холодное сердце» - это не просто спектакль, а шоу с интерактивом.

«Традиционно, как перед всеми новогодними постановками, будут встречать аниматоры, будет программа в фойе», - сказал продюсер и добавил, что после спектакля все желающие смогут сфотографироваться с любимыми героями.

Также во время пресс-конференции Солодов вручил приглашения на спектакль для детей участников АТО члену Союза ветеранов АТО Соломенского района Олегу Лазарчуку.

Фото: http://photo.unian.net/rus/themes/69702