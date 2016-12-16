План мероприятий по интеграции украинского рынка электроэнергии в европейский будет утвержден в начале 2017 года – "Укрэнерго" (фото, видео)

Киев. 15 декабря. УНИАН. Государственная компания-оператор объединенной энергосистемы «Укрэнерго» рассчитывает, что план мероприятий по интеграции украинского рынка электроэнергии в рынок стран Евросоюза будет утвержден в начале 2017 года.

Об этом в ходе круглого стола в рамках совместного с Представительством ЕС в Украине проекта «#EUkraine» на тему: «Новый закон об электроэнергетике: что ожидать потребителям?» сообщил руководитель проектов и программ «Укрэнерго» Андрей Немировский.

«В этом вопросе ведется серьезная работа, и в начале следующего года мы ожидаем конкретный пошаговый план реализации этой интеграции. Он разрабатывается пятью системными операторами: это Румыния, Венгрия, Польша, Словакия, Швейцария и мы. Этот план предусматривает интеграцию украинской и молдавской энергосистемы в ENTSO-E (европейская сеть системных операторов передачи электроэнергии – УНИАН)», - сказал Немировский.

Он отметил, что при новой модели конкурентного рынка электроэнергии в Украине уровень конкуренции энергокомпаний сильно повысится после синхронизации украинской энергосистемы с ENTSO-E.

«Это значит, что нашей генерации так или иначе, в какой-то мере на 20%, 30%, до 50%, придется конкурировать ценой. По новой модели рынка, при открытии границ и синхронизации работы рынков любой украинский завод может теоретически купить электроэнергию в Словакии», - сообщил он.

Немировский также подчеркнул, что уже разработан проект корпоратизации «Укрэнерго» и ожидается принятие решения Кабмином. «В нашей компании ведется работа по корпоратизации, нами подготовлены некоторые решения правительства, к сожалению, принятого решения нет, но проект есть», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в конце сентября «Укрэнерго» совместно с министерствами энергетики Румынии и Молдовы закончило исследование возможных проектов для дальнейшей интеграции украинской энергосистемы с системами стран ЕС.

По данным компании, расширение синхронной зоны энергосистемы континентальной Европы ENTSO-E за счет присоединения энергосистемы Украины является составляющей обеспечения интеграции рынков электроэнергии Украины во внутренний энергетический рынок Европейского Союза, который уже включает 41 системного оператора и 34 страны-участницы.

Ранее также сообщалось, что работа над этим каталогом должна завершиться до конца 2016 года.

Фото круглого стола: http://photo.unian.net/rus/themes/69731