Новая модель рынка электроэнергии сможет функционировать только при полной оплате за потребленную энергию со стороны всех потребителей – "Энергорынок" (фото, видео)

Киев. 15 декабря. УНИАН. Новая модель рынка электроэнергии сможет быть эффективно запущенна и функционировать только при полной оплате за электроэнергию со стороны всех потребителей (промышленность, население, государственные учреждения, коммунальные предприятия).

Об этом в ходе круглого стола в рамках совместного с Представительством Евросоюза в Украине проекта «#EUkraine» на тему: «Новый закон об электроэнергетике: что ожидать потребителям?» сообщил директор государственной компании-оператора оптового рынка электроэнергии Украины «Энергорынок» Юрий Гнатюк.

«Эффективное внедрение и функционирование новой модели рынка может быть только при полной оплате за потребленную услугу со стороны всех потребителей. Главное, чтобы этот вопрос был решен до начала работы новой модели рынка, как минимум во время переходного периода», - сказал Гнатюк.

Он отметил, что «Энергорынок» совместно с Национальной комиссией, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), и участниками рынка разработали проект закона, призванный урегулировать существующую задолженность на оптовом рынке электроэнергии. «Важно не допустить возникновения задолженности после (создания новой модели рынка и урегулирования задолженности - УНИАН)», - сказал Гнатюк.

Как сообщал УНИАН, задолженность населения Украины за электроэнергию по состоянию на конец сентября составила 3,1 млрд грн.

Фото круглого стола: http://photo.unian.net/rus/themes/69731