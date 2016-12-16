Правозащитники призвали украинскую власть защитить арестованного за проукраинскую позицию крымчанина Балуха (фото)

Киев. 16 декабря. УНИАН. Правозащитники призывают украинскую власть встать на защиту арестованного российскими спецслужбами за проукраинскую позицию крымчанина Владимира Балуха.

С соответствующим заявлением на пресс-конференции в УНИАН выступил генеральный директор «Национального газетно-журнального издательства» Министерства культуры Украины Андрей Щекун.

«Досадно, но следует отметить, что нет системной работы центральных государственных органов власти по вопросам защиты прав граждан Украины на оккупированных Россией территориях. Ни одного заявления от Министерства иностранных дел, от центральных органов власти с момента незаконного задержания и ареста Балуха не прозвучало. Обращаемся к президенту Украины, МИД с тем, что дело Балуха надо выносить на рассмотрение в международных инстанциях так же, как дело Сенцова-Кольченко и других украинских политзаключенных», – сказал Щекун.

В свою очередь координатор крымской правозащитной группы Ольга Скрипник отметила, что обыск в доме Балуха с последующим его арестом произошел через несколько дней после того, как тот разместил на своем доме табличку «Улица Героев Небесной Сотни»; ранее ему угрожали проблемами из-за вывешенного украинского флага.

При этом Скрипник отметила, что обыск у Балуха проводили бывшие украинские правоохранители, которые перешли на сторону оккупантов. «Один из них разыскивается в Украине за дезертирство, а в отношении судьи, который выносил постановление об аресте Балуха, открыто уголовное производство за государственную измену», – сказала правозащитница.

Скрипник отметила, что сейчас Балух находится в СИЗО, «но не теряет оптимизма и не намерен менять свои убеждения что касается Украины и оккупированного Крыма».

Как сообщал УНИАН, Балух известный своей проукраинской позицией. Ранее Крымская правозащитная группа сообщала, что в жилье Балуха и его родственников сотрудники полиции провели два обыска. Первый обыск состоялся в апреле 2015 года. Во время первого обыска с крыши его дома сняли украинский флаг. После проведения второго обыска украинца обвинили в оскорблении сотрудника полиции и приговорили к 320 часам обязательных работ.

29 ноября 2016 года он разместил на стене своего дома табличку «Улица Героев Небесной сотни, 18», после чего к нему домой пришел председатель сельского совета Виталий Степанюк с угрозами обратиться в полицию.

Сотрудники ФСБ задержали Балуха утром 8 декабря в селе Серебрянка Раздольненского района.

Фото с пресс-конференции:http://photo.unian.net/rus/themes/69738