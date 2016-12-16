В ОПОРЕ отмечают недостаточную прозрачность финансирования избирательных кампаний в ОТО и низкий материально-технический уровень комиссий

Киев. 16 декабря. УНИАН. В Гражданской сети ОПОРА отмечают недостаточную прозрачность финансирования избирательных кампаний в объединенных территориальных общинах (ОТО) во время подготовки к голосованию 18 декабря и низкий материально-технический уровень избирательных комиссий.

Об этом шла речь во время пресс-конференции в УНИАН относительно промежуточных итогов первых выборов в объединенных территориальных общинах, назначенных на 18 декабря.

Так, координатор избирательных и парламентских программ Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская напомнила, что 18 декабря выборы состоятся в 143 территориальных общинах, а также будет избираться один староста.

«Поэтому общее количество избирательных кампаний у нас 144», - добавила она.

«В целом первые выборы в этих общинах состоялись в рамках достаточно конкурентной борьбы, хотя основная агитационная кампания приходилась на последние две недели выборов, что создавало дополнительное напряжение с точки зрения коммуникации, проведения предвыборной агитации, потому что наплыв агитационных мероприятий как раз приходился на последние две недели», - отметила эксперт.

По ее словам, согласно результатам, предоставленным наблюдателями от ОПОРЫ в различных регионах, наиболее активно проводили агитацию политические партии «Батькивщина», Радикальная партия, «Блок Петра Порошенко «Солидарность», «УКРОП», Аграрная партия, «Объединение «Самопомич», «Наш край» и «Оппозиционный блок».

«Соответственно, именно эти партии выдвинули наибольшее количество кандидатов, зарегистрировали», - сказала Айвазовская.

Также она отметила, что эта избирательная кампания, в то же время, характерна тем, что более 50% кандидатов являются самовыдвиженцами, а участие партий несколько ниже.

Менее активными по интенсивности агитации, добавила координатор, были «Свобода», Народный рух Украины, Народная партия, «Нова держава» и «Народный фронт».

Говоря о проблемах и нарушениях, Айвазовская отметила нарушение правил ведения избирательной агитации.

«В первую очередь, это вопрос не столько досрочной агитации, что является более традиционным нарушением для местных и национальных выборов, а это нарушение правил финансирования избирательной агитации - значительное количество агитационных материалов и мероприятий с агитацией без выходных данных печатных материалов, что также спровоцировано тем, что действующий закон о местных выборах не обязывает кандидатов раскрывать избирательные фонды», - сказала она.

В то же время, по словам эксперта, наблюдатели отмечают, что информация о раскрытии избирательных фондов не всегда предоставлялась территориальным избирательным комиссиям, и промежуточная отчетность не всегда была предоставлена субъектам избирательного процесса.

«Мы вынуждены констатировать низкую дисциплину со стороны кандидатов, которые все же раскрыли избирательные фонды в части финансирования. А это в целом создает предпосылки для того, чтобы говорить, что финансирование на этих выборах было достаточно непрозрачным, что в меньшей степени касается национальных выборов и масштабных кампаний национального уровня», - сказала Айвазовская.

Она также отметила недостаточное материально-техническое обеспечение избирательных комиссий и участков. В частности, это отсутствие отопления в помещениях и компьютеров.

«Эта проблема есть, и она прямо связана со способом финансирования выборов через субвенции местным бюджетам. То есть, фактически, органы местного самоуправления финансируют эти выборы, и не всегда это финансирование осуществляется в надлежащих объемах и с достаточной активностью», - отметила эксперт.

По словам Айвазовской, еще одной особенностью этих выборов является значительное количество параллельных судебных процессов: как по обжалованию процедуры объединения общин, так и тех, что касаются обжалования процедуры регистрации или отказа в регистрации кандидатов. В этом вопросе она также отметила разную трактовку избирательного законодательства разными избирательными комиссиями.

Среди прочего, эксперт отметила, что проблема применения административного ресурса имела «локальный уровень», и не имела отношения к конкретной политической силе.

«Тем не менее, наши наблюдатели неоднократно фиксировали проведения агитации с участием должностных лиц либо областного, либо местного, более локального уровня, с участием кандидатов, которые баллотируются в объединенных территориальных общинах на первых выборах», - сказала она.

В то же время, по словам эксперта, наблюдатели не смогли получить доказательств подкупа избирателей во время этой избирательной кампании, хотя получали от кандидатов единичные обращения.

В свою очередь, говоря об образовании избирательных округов для проведения выборов 18 декабря, аналитик Гражданской сети ОПОРА Александр Клюжев отметил, что на выборах депутатов местных советов почти 60% избирательных округов имеют отклонения в части нормы относительно количества избирателей, превышающего допустимые международные нормативы в 15%. Отклонения есть и на выборах депутатов поселковых советов.

Он выразил мнение, что этот момент не представляет серьезной угрозы для организации голосования 18 декабря.

«Кроме ситуации в Славянском районе Донецкой области, где только после досрочного прекращения полномочий всего состава Славянской районной избирательной комиссии удалось образовать со значительным опозданием участковые избирательной комиссии на выборах Николаевской объединенной городской территориальной громады», - добавил эксперт.

Говоря о прозрачности финансирования, Клюжев отметил, что ТИК и субъекты избирательного процесса должны обеспечить предоставление окончательных финансовых отчетов после дня голосования для того, чтобы мы все же понимали, каковы источники поступления этих избирательных фондов, и сколько средств было потрачено на предвыборную агитацию».

ОПОРА также призвала Центральную избирательную комиссию, правоохранителей и СМИ уделить достаточное внимание дню голосования 18 декабря.

*** Гражданская сеть ОПОРА проводит кампанию независимого наблюдения на первых местных выборах депутатов сельских, поселковых, городских советов, сельских, поселковых, городских председателей в объединенных территориальных общинах, которые были назначены ЦИК на 11 и 18 декабря 2016 года. 72 наблюдателя ОПОРЫ осуществляют наблюдение за всеми этапами выборов, которые проходят в объединенных территориальных общинах.