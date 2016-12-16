Обновленный Союз театральных деятелей Украины представил в Киеве своих руководителей и стратегию развития

Киев. 16 декабря. УНИАН. Обновленный Национальный союз театральных деятелей Украины (НСТДУ) представил широкой общественности свой руководящий состав и стратегию развития.

На пресс-конференции в УНИАН новый руководящий состав представил председатель Союза, художественный руководитель Национальной оперетты, народный артист Украины Богдан Струтинский. Он был избран на должность на внеочередном съезде НСТДУ, который состоялся в начале октября 2016 года.

Новый руководитель заявил о необходимости проведения реформ в организации работы Союза. По его словам, необходимо привлекать творческую молодежь к возрождению Союза, создавать юридическую основу для обеспечения защиты региональных отделений Союза, развивать грантовые проекты, активизировать сотрудничество с современным театральным менеджментом.

«Наша цель – создать открытый офис для общения, офис возможностей для коммуникации... Союз призван создать определенную среду для художественного продукта: генерировать идеи, ставить проблемные вопросы, которые существуют в области театра, и искать пути их решения», – подчеркнул Струтинский.

Он пообещал, что в ближайшее время уже начнет работать сайт Союза, а сейчас уже есть страница в Facebook, на которую можно присылать свои предложения.

«Мы переезжаем в новый офис. Это офис по улице Шевченко, 50/52. Туда сможет прийти любой человек – студент, театральный деятель, общественный деятель – со своими идеями. Мы открыты к общению и это была наша главная идея – чтобы мы получили диалог», – отметил Струтинский.

По его словам, сейчас командой уже определены основные направления деятельности нового состава НСТДУ. В их числе: региональная политика, экспертно-аналитическое обеспечение, молодежная политика, информационное обеспечение.

В соответствии с направлениями работы Союза Струтинский представил их руководителей. Так, заместителем председателя НСТДУ – руководителем направления региональной политики стал Ростислав Держипильский – театральный режиссер и актер, директор Ивано-Франковского областного музыкально-драматического театра имени Ивана Франко, народный артист Украины.

Актриса Киевского академического Молодого театра, заслуженная артистка Украины Ирма Витовская стала заместителем председателя НСТДУ – руководителем направления креативных проектов и негосударственного театрального сектора.

Направление молодежной политики и поисково-экспериментального театра возглавил Станислав Жирков – режиссер, художественный руководитель Киевского театра «Золотые ворота».

Направление экспертно-аналитической деятельности доверили развивать театроведу, доктору искусствоведения, профессору кафедры театроведения Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого Анне Веселовской.

А руководителем направления информационного обеспечения и связей с общественностью стал театральный критик, заслуженный журналист Украины Олег Вергелис.

Также Струтинский сообщил о первых проектах, которые планирует реализовать возглавляемая им команда. В частности, речь шла о начале работы сезонных школ НСТДУ, проведение Всеукраинского театрального фестиваля, активизации международных отношений для обмена опытом с театральными союзами различных стран.

Он сообщил также о намерении НСТДУ и Министерства культуры создать Всеукраинский институт театра, который будет заниматься вырабатыванием государственной политики в сфере театра на законодательном уровне.

Держипильский, в свою очередь, дополнил, что среди первых шагов также будет инициирование установления национальных театральных премий «Фестиваль».

«Странно, что за 25 лет в Украине так и не была создана общеукраинская театральная премия. Да, есть хорошие, мощные фестивали в регионах, в Киеве есть «Киевская пектораль». Но это всё точечные вещи, и не было премии или фестиваля, который бы создавал общую картину театральной жизни Украины», – отметил он.

По его словам, учредителями и организаторами всеукраинской театральной премии станут НСТДУ и Министерство культуры.

Присутствовавший министр культуры Украины Евгений Нищук пообещал поддержку обновленной НСТДУ.

«Я рад, что буквально в последние два месяца произошло изменение и обновление в Союзе театральных деятелей, в Союзе кинематографистов... Это не значит, что кто-то, кто был до этого, был плохим, но приход новой команды – тот круг, который сейчас здесь есть, – меня это начинает радовать. Глядя сюда – здесь все являются менеджерами, деятелями, ведущими актерами театров. Персоны, которые здесь, возле меня, - это сообщество с идеями, которые я готов доносить в высшие кабинеты государства. У меня есть надежда на то, что мы действительно можем обновить работу и назначение Союза театральных деятелей», – сказал Нищук.

Он также отметил важность создания института театра, который будет нарабатывать при участии Союза законодательную базу. «Это большая должна быть опора в выработке стратегии развития театрального искусства, это опора во всех подзаконных актах законодательных, которые должны выноситься на правительство, в парламент, и которые действительно должны оживить весь процесс», – сказал министр.

Справка УНИАН. В 1944 году было основано «Украинское театральное общество», которое в 1987 году реорганизовали в «Союз театральных деятелей Украины». Национальный союз театральных деятелей Украины – общественная организация, которая способствует развитию театрального искусства Украины, оказывает творческую и методическую помощь работникам театров Украины, осуществляет социальную защиту своих членов. Председателями союза в ХХ – начале XXI вв. были Иван Паторжинский, Наталья Ужвий, Ольга Кусенко, Сергей Данченко, Лесь Танюк.