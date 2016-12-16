Журналисты установили рекорд Украины, проехав более 10 тыс. км по украинским дорогам за 7 дней (фото, видео)

Киев. 16 декабря. УНИАН. Журналисты медиагруппы "Автоцентр" установили рекорд Украины, проехав более 10 тыс. км по украинским автодорогам за 6 суток и 16 часов.

Об этом на пресс-конференции в информагентстве УНИАН, посвященной итогам марафона «10 000 км за 7 дней» сообщил замгендиректора медиагруппы «Автоцентр» и участник пробега Виталий Новак.

По его словам, всю дистанцию журналисты преодолели на автомобиле Chevrolet Сruze, который, несмотря на интенсивность движения и состояние украинских дорог, остался целым по итогам марафона.

"Меня часто спрашивали "а зачем вы это делаете?", а я в ответ задавал вопрос "а зачем вообще ставятся рекорды?". Затем, что мы хотели сделать то, что до нас никто не делал, что вызывает энтузиазм у других людей, проверить свои силы, проверить автомобиль, в конце концов, проверить Украину, как и с какой скоростью можно передвигаться по Украине, насколько это комфортно и насколько это безопасно", - сказал Новак.

По его словам, данный эксперимент позволил развеять несколько мифов. Как отметил Новак, мнение о наших дорогах как о совершенно непроходимых сильно преувеличено и при необходимости по ним можно проезжать и 1600 км в сутки.

Так, журналисты сделали вывод, что самыми сложными для проезда оказались дороги Сумской области, в частности, трасса Киев - Сумы, которая, по их мнению, давно нуждается в капитальном ремонте.

Кроме того, организаторы автопробега отказались от включения в маршрут из-за плохого состояния еще одной дороги - трассы Кропивницкий - Кривой Рог - Николаев.

"По-прежнему вызывает недоумение и неприятие затянувшийся на бесконечный срок ремонт трассы М03 Киев - Харьков и Е95 Одесса - Киев. Мало того, что движение здесь постоянно затруднено из-за проведения работ, в ночное время перемещение здесь просто опасно из-за недостаточной освещенности и отсутствия освещенных знаков – те предупредительные дорожные знаки, которые установлены сегодня, давно не соответствуют никаким нормам и не имеют люминесцентного покрытия", - отметил Новак.

При этом лучшей дорогой страны после 7 дней пробега журналисты назвали трассу Киев – Житомир – Ривне - Чоп.

Также Новак отметил, что помимо состояния дорог, одной из главных проблем является безопасность движения по ним.

"Я очень много езжу, но ни в одной стране мира я не видел такого количества аварий, которые попадаются за один день. Причем аварий серьезных, с серьезными последствиями", - добавил он.

По итогам пресс-конференции руководитель Национального реестра рекордов Украины Виталий Зорин вручил Новаку свидетельство о национальном рекорде и добавил: "Народ не понимает, что такое 10 тыс. км за 6 дней. Это четверть автомобильной кругосветки, при условии, что на каждом континенте Вы движетесь параллельно экватору", - сказал Зорин, отметив, что данные участников марафона были абсолютно точными, что не вызвало вопросов к заявленным результатам.

"Это настоящий подвиг", - подчеркнул он.

Также по завершении конференции Новак наградил призами болельщиков, которые следили за марафоном и поддерживали его участников по всей стране.

Фото с пресс-конференции: http://photo.unian.net/rus/themes/69744