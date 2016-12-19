Голосование на местных выборах 18 декабря прошло в бесконфликтной атмосфере с незначительными нарушениями – ОПОРА

Киев. 19 декабря. УНИАН. В Гражданской сети ОПОРА заявляют, что голосование 18 декабря на первых выборах в 144 объединенных территориальных громадах прошло в целом в бесконфликтной атмосфере с незначительными нарушениями.

Об этом координатор избирательных и парламентских программ сети ОПОРА Ольга Айвазовская сообщила на пресс-конференции в УНИАН.

«ОПОРА считает, что в целом выборы прошли в соответствии с законодательством Украины. Кампания была довольно конкурентной, а все субъекты избирательного законодательства имели возможность и право быть представленными как в ходе избирательного процесса, так и в день голосования непосредственно на избирательных участках в качестве их представителей в комиссиях, а также на уровне наблюдателей», - сказала она.

По словам Айвазовской, избиратели были достаточно активны, голосование в целом прошло в бесконфликтной атмосфере с незначительными нарушениями, которые не имели спланированного характера или признаков умышленной и целенаправленной фальсификации результатов народного волеизъявления.

«В день голосования наблюдатели ОПОРЫ зафиксировали 136 инцидентов, которые имели признаки нарушения закона. Нашими представителями были задокументированы эти факты злоупотреблений и нарушений, составлено 22 акта и подготовлено 5 жалоб. Наибольшее количество нарушений было зафиксировано в Житомирской, Днепропетровской, Сумской и Запорожской областях», - отметила Айвазовская.

Эксперт отметила, что нарушения, зафиксированные вчера на избирательных участках, были такими же, как и на предыдущих выборах, а именно: нарушение процедуры голосования, препятствование работе наблюдателей, фальсификация избирательных документов и присутствие посторонних лиц на избирательных участках. В частности, на 15 УИК были зафиксированы попытки выдачи бюллетеней без надлежащих документов (паспортов).

По словам Айвазовской, как и в день голосования 11 декабря, наблюдатели ОПОРЫ отметили неудовлетворительный уровень материально-технического обеспечения и приспособленности помещений избирательных участков к голосованию, что не только создает дополнительные неудобства для избирателей и членов комиссий, но и часто делает невозможным соблюдение законности во время голосования (в частности, обеспечение тайны голосования).

Также эксперт сообщила, что вчера рекордной была явка – 79% в Закарпатской области. А средняя явка избирателей на момент закрытия всех избирательных участков составила около 47%. Интерес избирателей к участию в голосовании мог быть обусловлен, как считают в ОПОРЕ, желанием граждан повлиять на формирование новообразованных представительских органов объединенных громад, наделенных более широкими полномочиями и ресурсами.

Как сообщал УНИАН, 18 декабря состоялось голосование на первых местных выборах в 144 объединенных территориальных громадах. Избирались 76 сельских голов, 46 поселковых голов, 21 городской голова, а также соответствующие местные советы и 1 староста.