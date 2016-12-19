Руководитель миссии "Черный Тюльпан" заявляет о проблемах с доступом в оккупированные районы Донбасса для эвакуации тел погибших

Киев. 19 декабря. УНИАН. Руководитель гуманитарной миссии «Черный Тюльпан» Ярослав Жилкин заявляет о проблемах с доступом на временно оккупированные территории Донбасса для эвакуации тел погибших украинских военнослужащих.

Об этом Жилкин сообщил в УНИАН на пресс-конференции: «Итоги работы гуманитарной миссии «Черный Тюльпан» в 2016 году: поиск и вывоз погибших в АТО».

"Скромные результаты за 2016 год - это как раз следствие того, что в конце 2015 года произошли некоторые изменения, и регулярные, как раньше, мы осуществляли, поисковые выезды на ту территорию, они практически прекратились, это были единичные случаи. На сегодняшний день ситуация не улучшилась, к сожалению. Места требуют исследований для того, чтобы опрашивать население, но, к сожалению, регулярного доступа на те территории не обеспечено", - сказал Жилкин.

При этом он затруднился назвать причину ограничений в доступе на оккупированные территории Донбасса.

"По какой причине? Мне трудно сказать. Мне кажется, что это больше политический окрас имеет. Может быть из-за того, что - это мое мнение - вопросы по организации поиска не выносятся на тот уровень, который должен быть. Хотя бы в рамках Минских соглашений", - сказал он.

Кроме того, Жилкин сообщил, что миссия и Министерство обороны Украины прекратили сотрудничество.

"С 1 октября приостановлено сотрудничество с Министерством обороны не по нашей инициативе. Поэтому на сегодняшний день мы не в рамках проектов ВСУ", - сказал Жилкин.

По его словам, из Минобороны пришло письмо о том, что «у них теперь есть деньги, и поэтому в наших услугах больше не нуждаются».

Как рассказал руководитель миссии, на сегодняшний день «Черный Тюльпан» сотрудничает с представителями органов судебно-медицинской экспертизы, с Министерством здравоохранения, Службой безопасности Украины и Министерством внутренних дел, Национальной полиций.

По словам Жилкина, миссия провела много мероприятий вместе с Национальной полицией, осуществляется координация действий и идет обмен информацией с Объединенным центром по освобождению заложников при СБУ.

Как сообщал УНИАН, деятельность гуманитарной миссии «Черный Тюльпан» («Эвакуация 200») стартовала в сентябре 2014 года и была проектом гражданско-военного сотрудничества Минобороны, Национального военно-исторического музея Украины и ВОО «Союз «Народная память».

С 2014 года миссия «Черный Тюльпан» эвакуировала с Донбасса более 800 тел погибших военных.