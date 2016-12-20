В Киеве на Европейской площади 25 декабря стартует проект по празднованию 500-летия Реформации

Киев. 20 декабря. УНИАН. 25 декабря на Европейской площади в столице стартует проект по празднованию 500-летия Реформации, которая имела и имеет фундаментальное влияние на европейскую цивилизацию.

Об этом сообщил на пресс-конференции в УНИАН народный депутат Украины, председатель оргкомитета по празднованию 500-летия Реформации Павел Унгурян.

По его словам, проект, инициатором которого является Совет евангельских протестантских церквей Украины, начнется Рождественским концертом и продлится весь 2017 год.

«Старт проекта – 25 декабря в 15:00 на Европейской площади, где пройдет Всеукраинский флешмоб «Украина и мир празднуют Рождество Христово вместе!» - сказал Унгурян.

Как планируется, в флешмобе примут участие 2017 хористов, которые будут петь рождественские песни. «До пения с хором присоединятся известные украинцы - певцы, спортсмены, представители искусства, бизнеса, а также некоторые политики уже сообщили нам о желании спеть вместе рождественские песни, в том числе Анна Гопко, Ольга Богомолец и Виктор Павлик», - добавил Угнгурян.

«Духовные ценности важны для успешного и эффективного менеджмента, деятельности в различных сферах. Например, для сферы искусства, культуры, музыки, Реформация стала серьезным двигателем», - сказал он.

Общественный деятель, политический эксперт Виктор Уколов в свою очередь отметил, что после Евромайдана в Украине впервые на государственном уровне признается Реформация. «Подписание указа президента Петра Порошенко о праздновании 500-летия Реформации – это и есть признание на государственном уровне реформистских протестантских церквей в Украине и значение самой Реформации для развития мира и для будущего развития Украины», - сказал он.

По словам Уколова, уже около двух лет группа общественных активистов добивается, чтобы 25 декабря было объявлено государственным праздником.

«Ряд депутатов из всех фракций Верховной Рады, кроме «Оппозиционного блока», предложили, чтобы 25 декабря было выходным днем. Это еще одно признание на государственном уровне важности Реформации для Украины», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 26 августа президент Петр Порошенко поддержал инициативу Всеукраинского совета церквей и подписал указ «О праздновании в Украине 500-летия Реформации». Также был утвержден план мероприятий, который предусматривает тематические научные конференции, семинары, просветительские мероприятия, трансляции документальных и художественных фильмов, посвященных истории Реформации, выпуск научно-популярных работ и произведений деятелей Реформации.

В пресс-конференции посвященной празднованию 500-летия Реформаци в Украине и мире приняли участие: Михаил Паночко, старший епископ Церкви христиан веры евангельской Украины; Василий Химич , президент Объединения военнослужащих-христиан Украины; Валерий Антонюк, председатель Всеукраинского союза церквей евангельских христиан-баптистов; Леонид Кистерский, доктор экономических наук, директор Института международного делового сотрудничества; Вес Дженсен , дирижер Киевского симфонического оркестра и хора, профессор университета Trinity Western; Виктор Уколов, общественный деятель, политический эксперт; Павел Унгурян, народный депутат Украины, председатель оргкомитета по празднованию 500-летия Реформации.