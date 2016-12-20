В Украине создадут полнометражный боевик на историческую тематику под названием "ЭКС"

Киев. 20 декабря. УНИАН. В Украине начат съемочный период полнометражного художественного фильма «ЭКС» – боевика на историческую тематику.

Об этом во время пресс-конференции в УНИАН сообщили участники съемочного процесса.

По словам автора сценария Ярослава Яриша, на идею его вдохновило творчество американского режиссера и актера Квентина Тарантино.

«Я не хотел его пародировать, но мне понравился символизм в его творчестве, и хотелось написать что-то подобное, такого характера... Я решил написать об украинских революционерах, ребята давно это заслужили. О них что-то сделать... создать собирательный образ украинского повстанца», – пояснил он.

Режиссер Сергей Лысенко рассказал, что актерский состав пока не сформирован полностью.

«В отношении актеров. Во-первых, не весь актерский состав еще утвержден. Во-вторых, моим принципом на этом фильме, и я очень рад, что продюсер Андрей Граница его со мной разделяет, стало то, что мы хотим заявить как можно больше молодых, никому не известных талантливых актеров... Пока принцип такой – новые «свежие» исполнители, которые в потенциале должны стать новыми украинскими звездами», – сказал он.

Лысенко уточнил, что сценарий основан на реальных событиях.

«Общий бюджет фильма составляет более 25,5 млн грн. Половину этой суммы дает государство – 12,840 млн грн», – сообщил председатель Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко.

Первые съемки картины состоялись во Львове и Львовской области 16 и 17 декабря. Дальнейшие съемки пройдут в апреле - мае 2017 года. Выход фильма запланирован на начало 2018 года.

Фильм является победителем 8-го конкурсного отбора Государственного агентства Украины по вопросам кино, контракт с Госкино о получении государственной финансовой поддержки на производство фильма подписала продакшн-компания «Т.Т.М.».

«ЭКС» означает «экспроприация». Лента будет рассказывать о событиях, происходивших на Западной Украине в 1932 году: революционная акция бойцов подпольной украинской организации против советской власти превращается в кровавую бойню.

В состав съемочной группы вошла команда известных украинских кинематографистов: режиссер – Сергей Лысенко; автор сценария – Ярослав Яриш; оператор-постановщик – Сергей Михальчук; художник-постановщик – Влад Одуденко; композитор – Александр Ярмола; художник по костюмам – Наталья Скаржепа; продюсер – Андрей Граница.

Фото с пресс-конференции: http://photo.unian.net/rus/themes/69815