Фонд "Социальное медицинское партнерство" планирует расширить сотрудничество с частными клиниками по предоставлению благотворительной медпомощи

Киев. 20 декабря. УНИАН. Фонд «Социальное медицинское партнерство» в новом году планирует увеличить количество частных медицинских клиник, предоставляющих благотворительную медицинскую помощь.

Об этом сказал на пресс-конференции в УНИАН президент фонда «Социальное медицинское партнерство» Евгений Шевчук.

По его словам, изношенная материально-техническая база, нехватка врачей общей практики и высококвалифицированных специалистов узкого профиля приводит к тому, что государственная медицина становится неэффективной, и людям приходится рассчитывать только на частную медицину.

Шевчук отметил, что цель фонда - привлечь к благотворительности все частные медицинские учреждения страны. «Деньги являются магнитом, который притягивает нечистых на руку дельцов. В фонде мы ушли от этого магнита, нашей формой благотворительности является медицинская услуга, которую оказывают частные клиники, а медицинскую услугу нельзя положить себе в карман», - сказал он.

Шевчук сообщил, что фонд взял за основу государственную талонную систему. «В чем ее суть? Каждый месяц приблизительно до 15 числа клиники передают списки медуслуг, которые они будут оказывать бесплатно, вторую половину месяца фонд распределяет эти медуслуги среди людей, которым это необходимо», - отметил он.

По словам Шевчука, прежде всего работа фонда ориентирована на женщин и детей, как «самых незащищенных и нуждающихся в медицинской помощи категорий населения».

Шевчук сообщил, что фонд тесно сотрудничает с общественными организациями, в частности с «Советом ветеранов и участников АТО Голосеевского района», ВОО «Всеукраинская ассоциация помощи больным муковисцидозом».

Общественные организации передают списки пациентов, которым фонд предоставляет медпомощь.

«Практически каждая частная клиника в какой-то мере принимает участие в благотворительных проектах, но делает это хаотично и нерегулярно. Фонд, по большому счету, предложил клиникам управлять их собственными благотворительными инициативами»,- сказал Шевчук.

Он надеется, что к проекту присоединятся не только клиники города Киева, но и всей Украины.

«В фонде более 30 клиник, с которыми мы подписали меморандум. Фонд только начал свою работу. На каком-то этапе я попросил свою команду не расширять этот перечень, т.к. лучше делать качественно небольшие шаги, чем просто охватить 500 клиник, но при этом трудно будет контролировать качество», - добавил Шевчук.

По его словам, в 2017 году фонд будет максимально расширять сотрудничество с частными клиниками в Киевской, Житомирской, Одесской областях. Также планируется увеличить количество медицинских услуг, которые будут передаваться фонду в управление. «Даже эти 30 медицинских клиник, которые уже сейчас тесно сотрудничают с нашим фондом, передали в управление 750 медуслуг, начиная от МРТ и КТ, лабораторных анализов, т. е . широкий спектр медуслуг», - добавил Шевчук.