Почти 250 государственных и коммунальных печатных СМИ в рамках реформирования избавились от влияния со стороны органов власти - Госкомтелерадио

Киев. 21 декабря. УНИАН. На сегодняшний день в Украине уже 244 государственных и коммунальных печатных средств массовой информации прошли первый этап реформирования и избавились от влияния со стороны органов власти на формирование своей редакционной политики.

Об этом первый заместитель председателя Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины Богдан Червак сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Эта реформа стала возможной и эффективной только потому, что был консенсус всех игроков, которые есть на медийном поле. То есть законодателей, исполнительной власти и медиа-сообщества... Ситуация сегодня уже такова, что 244 редакции избавились от влияния со стороны органов власти на формирование своей редакционной политики. Они становятся самостоятельными и несут теперь ответственность и за коллектив, и за лицо газеты. Мы же будем осуществлять мониторинг выполнения Закона «О реформировании государственных и коммунальных печатных СМИ» - УНИАН) и будем добиваться исполнения закона в части финансовой поддержки тех СМИ, которые согласились на реформирование, и будем готовиться к следующему этапу», - сказал он.

По словам директора Центра демократии и верховенства права Тараса Шевченко, пришлось приложить немало усилий, чтобы Верховная Рада год назад приняла Закон «О реформировании государственных и коммунальных печатных средств массовой информации».

«Если сравнить этот год с предыдущими 25-ю, то на самом деле сдвиги кардинальные. Конечно, настоящие оценки можно будет давать через 3-10 лет, но если смотреть на большую картинку, то она меняется в ту сторону, что местные советы, органы государственной власти, не будут иметь прямого влияния, не будут тратить бюджетные средства и средства налогоплательщиков на то, чтобы пиарить свою деятельность», - подчеркнул он.

Шевченко также отметил, что в рыночных условиях многие издания, которым помешали реформироваться, утрачивают свою конкурентоспособность.

«Они не чувствуют того, что могут выжить, конкурируя с частными газетами, зарабатывая деньги на рекламе. Тем более, что многие издания на уровне районов живут в условиях очень маленького рынка. Поэтому сейчас придется приложить немало усилий, чтобы обеспечить государственные механизмы поддержки реформированных печатных изданий, и это вопрос потенциально и к Государственному комитету по телерадиовещанию, и местным органам власти... Если мы не успеем вовремя это сделать, то мы очень быстро можем получить негативную реакцию на процессы разгосударствления, когда нас будут обвинять в исчезновении газет и увольнении журналистов», - сказал Шевченко.

В свою очередь координатор проектов ОБСЕ в Украине Марина Бескоровайная отметила, что закон о разгосударствлении печатных СМИ является одним из ключевых для получения качественной и независимой медиа-среды в Украине.

«В рамках проекта, который мы осуществляем по заказу Госкомтелерадио, мы проехали много регионов с выездными миссиями для оценки существующих потребностей и насущных проблем. Этот круг проблем очень широк, и работать есть над чем. На этом этапе это, в первую очередь, юридические моменты, которые касаются реформирования, но как редакторы, так и журналисты боятся конкурентной среды, которая их ждет, и того, насколько эффективными игроками они в нем будут. И в рамках нашего проекта мы их поощряем перестраивать мышление на деловые рельсы и работать над тем, чтобы становиться равным, конкурентоспособным игроком на этом реальном медийном рынке», - подчеркнула она.

Юрист Института развития региональной прессы Людмила Опрышко отметила, что за год действия закона о разгосударствлении печатных СМИ специалистам приходилось сталкиваться с рядом проблем.

«Чаще всего эти проблемы были связаны с тем, что некоторые органы местной власти просто уклонялись от выполнения требований этого закона различными путями и способами», - сказала она.

По словам Опрышко, сейчас специалистами наработаны некоторые изменения, которые предлагается внести в закон, чтобы устранить определенные проблемные вопросы, которые могут возникать на практике.

Как сообщал УНИАН, 1 января 2016 года вступил в силу Закон «О реформировании государственных и коммунальных печатных средств массовой информации».

Закон определяет механизм реформирования печатных СМИ, учрежденных органами государственной власти, другими государственными органами и органами местного самоуправления.

На первом этапе осуществляется реформирование печатных СМИ и редакций согласно перечню, который утверждается Кабинетом министров Украины, организуется повышение квалификации работников таких редакций, а также составляется Сводный список объектов реформирования.

На втором этапе осуществляется реформирование печатных средств массовой информации и редакций, которые не были реформированы на первом этапе.