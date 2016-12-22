Автокорпорация "Эталон" планирует закончить разработку новых автобусов на базе экостандарта Евро-6 в третьем квартале 2017 года

Киев. 22 декабря. УНИАН. Крупнейший в Украине производитель автобусов корпорация «Эталон» планирует закончить разработку новых автобусов на базе экологического стандарта Евро-6 в третьем квартале 2017 года для последующего их экспорта в страны Европейского Союза. Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил президент корпорации «Эталон» Владимир Бутко.

«Я думаю, что у нас этот автобус появится с Евро-6 для Европы где-то в третьем квартале 2017 года, раньше не будет», - отметил он.

Также Бутко сообщил, что «Эталон» тесно сотрудничает с голландской компанией DAF при конструировании машин. По его словам, в результате сотрудничества уже разработано 2 новых модели 10-метровых автобусов с двигателем по экостандарту Евро-5.

Руководитель автокорпорации сообщил, что стоимость данных моделей составляет около 90 тыс. евро.

В ходе пресс-конференции председатель правления входящего в «Эталон» «Черниговского автозавода» Валерий Купцов отметил, что две новые модели разработаны для украинского и европейского рынка.

«Оба автобуса имеют 39 или 37 (для европейских потребителей – УНИАН) сидячих мест в зависимости от конструкции задней двери. Кроме того, автобусы рассчитаны на 20 стоячих мест», - сказал он.

Он сообщил, что европейская модель автобуса была успешно представлена на автовыставке в Ганновере и ею заинтересовались иностранные клиенты.

Как сообщал УНИАН, Чернигов до конца года намеревался закупить 10 троллейбусов производства "Черниговского автозавода", который входит в автокорпорацию «Эталон», за почти 39 млн грн.

Корпорация “Эталон” объединяет 21 предприятие, в том числе два автобусных завода (в Борисполе и Чернигове), завод карданных валов “Украинский кардан” и Черниговский кузнечный завод.