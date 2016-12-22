Первый Всеукраинский форум работодателей строительной отрасли состоялся в Киеве -руководство АСУ

Впервые в Украине в Киевском национальном университете строительства и архитектуры состоялся Форум, который объединил руководителей профильных министерств, топ-менеджеров строительных организаций и руководителей учебных заведений.

Мероприятие состоялось с целью определения направлений качественной подготовки кадров для современной строительной отрасли и прошло под лозунгом: «Новые вызовы и решения».

В ходе Форума участники определили основные направления развития образования и науки строительной отрасли, а также акцентировали необходимость практических навыков для каждого выпускника строительного вузов Украины.

Открывая Форум Президент Ассоциации строителей Украины Иван Назаренко поздравил участников Первого профессионального Форума и отметил необходимость существования цепи образование-практика, и стало основной целью мероприятия.



«К тому же, таким путем удастся сократить срок обучения на полтора года и при этом получить образование на уровне университетской», - подчеркнул Президент Ассоциации строителей Украины Иван Назаренко.«Следует создать единый учебный комплекс, который предусматривает четыре уровня аккредитации в своей структуре. Первый - это техническое училище, второй и третий - колледже, четвертый - высшие учебные заведения », - заявил Иван Назаренко и обратил внимание, что прохождение всех четырех уровней аккредитации поможет человеку получить профессиональные навыки за время учебы и стать высококвалифицированным специалистом.

Один из главных участников Форума, Председатель Совета директоров строительной компании «Укрбуд» Юрий Пелых акцентировал, что главная задача на сегодня совместными усилиями остановить развал системы строительного образования.

«Уничтожение профессионально-технических училищ (рабочие специальности), колледжей и техникумов (руководящие кадры) ставит под угрозу функционирование строительных вузов Украины. Я заостряю внимание всех на необходимости настоящей реформы и создании единой системы подготовки строительных кадров: в системе университета должны быть ПТУ, колледжи и сам вуз. Это должен быть замкнутый единую цепь обучения ».

Также, Юрий Пелых добавил, что такая система обучения уже разработана АБУ, а эти предложения в ближайшее время планируется передать на рассмотрение в Министерство образования Украины, КМУ и в ВРУ.

«Я уверен, что это именно та реформа, которая дает надежду на будущее строительной образовании в Украине», - подчеркнул Председатель Совета директоров строительной компании «Укрбуд» Юрий Пелых.

Эту позицию поддержал вице-президент АБУ, директор Всеукраинского центра Государственно-частного партнерства Виктор Лещинский.

В своем комментарии во время Форума он отметил, что освоение новых эффективных методов строительства зависит от наличия конкурентоспособного персонала, так и строительные организации, и учебные заведения заинтересованы в привлечении и формировании конкурентоспособных специалистов строительной отрасли.

Кроме того, вице-президент АБУ констатировал, что именно такие форумы нужно проводить регулярно - с участием работодателей, представителей профильных министерств, преподавателей, а также студентов. И именно Академия Строительства Украины должна стать основным экспертным центром для коммуникации вузов и работодателей.

«Сегодняшний форум - это только первый реальный шаг к реформированию и совершенствованию всей вертикали образования в строительстве. Для развития строительной отрасли Украины, как в образовании, так и производстве, мы (АБУ) будем постоянно сотрудничать с производственными предприятиями, проектными организациями, домостроительный комбинат, трестами, учебными заведениями », - отметил вице-президент АБУ Виктор Лещинский.