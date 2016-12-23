Аграрные ассоциации поддержали принятые парламентом изменения в налоговом законодательстве в 2017 году

Киев. 23 декабря. УНИАН. Аграрные ассоциации Украины поддержали принятые парламентом изменения в налоговом законодательстве на 2017 год и просят президента Петра Порошенко подписать указанные законы, для того чтобы они вступили в силу максимально быстро.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Михаил Соколов.

По словам Соколова, в частности, среди принятых изменений, которые касаются непосредственно аграриев, - внедрение единого реестра на возмещение НДС, возмещение НДС Госказначейством исключительно на основании единого реестра. Кроме того он отметил, что спецрежим возмещения НДС для аграриев был заменен прямой поддержкой из общего фонда госбюджета в размере 4 млрд грн на поддержку животноводства, садоводства, виноградарства. Выплата дотаций будет происходить в автоматическом режиме на основании данных налоговой отчетности.

«Фактически мы сами платим за программу поддержки», - отметил Соколов.

По его словам, в 2017-2021 годах ежегодный объем господдержки аграриев составит не менее 1% аграрного ВВП.

«Никогда в Украине процесс обсуждения не был таким открытым и прозрачным. Это касается и того, как разрабатывались правки в Налоговый кодекс и все изменения», - подчеркнул он.

Присутствующая на пресс-конференции и.о. генерального директора Украинской аграрной конфедерации Мария Дидух также поддержала законодательные изменения на следующий год.

«4 млрд грн - это не та сумма, которая бы удовлетворила весь рынок, но это уже первый шаг. И очень важно, что они есть и что они будут прямой государственной поддержкой. Это очень важно, и я утверждаю, что в следующие годы АПК будет набирать обороты и помогать развитию экономики Украины», - отметила Дидух.

По словам генерального директора Украинского клуба аграрного бизнеса Тараса Высоцкого, большим плюсом также является то, что бюджет был принят 20 декабря, это дало возможность и время перед новым годом проанализировать все изменения.

«Изменения стали результатом дискуссий сектора с властью. Результатом этих дискуссий в будущем станут еще лучшие решения, которые будут стимулировать развитие аграрного сектора», - отметил Высоцкий.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада в ночь на 21 декабря приняла в целом подготовленный правительством проект государственного бюджета на 2017 год с дефицитом 3% и заложенным ростом экономики также 3%. По словам министра финансов Александра Данилюка, при доработке документа правительство сохранило приоритеты бюджета - повышение обороноспособности, повышение социальных стандартов, развитие образования и здравоохранения, поддержка сельского хозяйства и проектов инфраструктуры, поддержка региональных проектов в рамках курса на децентрализацию.