Госпродпотребслужба в 2016 году оштрафовала кафе и рестораны на около 480 тыс. грн за нарушение закона о запрете курения

Киев. 26 декабря. УНИАН. Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей с момента начала своей мониторинговой деятельности в июле 2016 года оштрафовала заведения общественного питания на сумму 475,5 тыс. грн за нарушения антитабачного закона, вступившего в силу в 2012 году. Об этом сообщила и.о. заместителя председателя службы Лилия Стиренко на пресс-конференции в УНИАН.

«В 2016 году 146 субъектов хозяйствования были проверены… По результатам осуществленных проверок были наложены штрафы на сумму 475,5 тыс. грн», - сказала она.

При этом Стиренко уточнила, что большую часть наложенных штрафов ведомство взыскивает с нарушителей в судебном порядке. Так, субъекты хозяйствования добровольно уплатили 80,5 тыс. грн штрафов, через суд – 16 тыс. грн. По состоянию на сегодня в судах открыто 21 дело на общую сумму 282 тыс. грн. Также дела на сумму чуть менее 100 тыс. грн пока находятся в добровольном исполнении.

Председатель правления Центра общественного представительства «Жизнь» Андрей Скипальский, который также принимал участие в пресс-конференции, сообщил, что каждое пятое кафе или бар в Украине нарушают антитабачный закон.

«По нашим наблюдениям доля нарушений составляет 20%», - сказал он.

Скипальский сообщил, что организация «Жизнь» в текущем году провела рейды в 200 заведениях общественного питания в 6 городах-миллионниках – Киеве, Днепре, Запорожье, Харькове, Одессе и Львове. По результатам проведенных проверок было написано около 120 жалоб в Госпродпотребслужбу в связи с выявленными нарушениями.

«Посетили около 200 заведений в 6 городах-миллионниках. Из посещенных учреждений факты нарушения были подтверждены в 120 ресторанах», - сказал он, отметив, что волонтеры проверяли только те заведения, на которые ранее уже были озвучены жалобы.

Скипальский добавил, что 90% всех нарушений было спровоцировано курением кальянов.

«Курение кальянов отрицательно влияет на тех посетителей, которые не курят», - сообщил эксперт.

Согласно данным юриста проекта «Киев без табачного дыма» Центра демократии и верховенства права Петра Короля, антитабачный закон, вступивший в силу в 2012 году, запрещает курение в местах общепита как обычных сигарет, так и кальянов, и электронных сигарет. А потому каждый гражданин, который обнаружит нарушение этой нормы, может самостоятельно обратиться с жалобой в Госпродпотребслужбу.

«Механизм защиты прав потребителей четко приписан в законодательстве, но главное – кто-угодно может обратиться к власти для защиты своих нарушенных прав. При написании жалобы важно прописать госорган, в который вы обращаетесь, свои ФИО, поставить дату и подпись. На сайте Госпродпотребслужбы жалобу можно отправить также в электронной форме», - сказал он.

Заведующий сектором контроля за табаком Украинского института стратегических исследований Министерства здравоохранения Украины Константин Красовский сообщил, что популярный среди посетителей кафе и ресторанов кальян наносит даже больший вред здоровью человека, чем обычные сигареты. По данным эксперта, за приятным запахом кальяна скрывается множество опасных веществ. При этом, при курении кальяна человек вдыхает большее количество вредного дыма.

Как сообщал УНИАН, Закон Украины №4844 «О внесении изменений в некоторые законы Украины о совершенствовании отдельных положений об ограничении мест курения табачных изделий» был принят 24 мая 2012 года, а вступил в силу с 16 декабря того же года. Согласно закону, курение запрещено в заведениях общественного питания, кроме специально отведенных для этого мест.

Согласно общенациональному опросу граждан, проведенному в 2013 году Киевским международным институтом социологии, 74% украинцев поддерживали введение запрета на курение в кафе и ресторанах. Штраф для владельцев заведений за нарушение запрета на курение составляет от 1 до 10 тыс. грн.

Фото с пресс-конференции: http://photo.unian.net/rus/themes/69924