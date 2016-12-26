Украинцы в 2016 году стали "заложниками" вопроса о досрочных парламентских выборах - эксперт

Киев. 26 декабря. УНИАН. Украинцы в 2016 году стали «заложниками» вопроса о досрочных парламентских выборах.

Такое мнение директор Агентства моделирования ситуаций (АМС) Виталий Бала высказал на пресс-конференции в УНИАН, представляя итоговые данные Индекса моделирования политической активности в 2016 году и прогноз такой активности на 2017 год.

«К сожалению, мы стали заложниками именно этого главного вопроса в современной украинской политике, все вокруг этого крутится вместо того, чтобы думать в контексте того, как дальше развивать страну. Сейчас идет борьба, и это будет, безусловно, продолжаться и дальше», - сказал Бала.

Он отметил, что одни политики хотят проведения досрочных выборов, а другие - нет.

«Мы, безусловно, являемся свидетелями того, когда в современной украинской политике политические лидеры партий разделились на две части: одна хочет перевыборов, другие говорят, что им перевыборы не нужны», - сказал Бала.

В свою очередь заместитель директора АМС Алексей Голобуцкий отметил, что, согласно Индексу моделирования политической активности (ИМПА) за 2016 год, в ТОП-10 вошли: президент Украины Петр Порошенко, премьер-министр Владимир Гройсман, лидер ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко, министр внутренних дел Арсен Аваков, председатель Верховной Рады Андрей Парубий, генеральный прокурор Юрий Луценко, секретарь СНБО Александр Турчинов, первый заместитель председателя ВР Ирина Геращенко, лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

По мнению Голобуцкого, следующий год для Порошенко будет ключевым, поскольку именно в 2017 году будет решено, насколько он имеет возможность второй раз быть избранным президентом Украины.

«Для Порошенко 2016 год был очень тяжелым и заканчивается достаточно трудно, именно в этом году он проходит экватор своего президентства и уже заявил о желании баллотироваться на второй срок. На данный момент он уже имеет неплохие шансы для второго срока, поскольку конкретных лидеров, от которых он отстает, нет. Если сравнивать с предшественниками, то на период половины своего срока он имеет лучший рейтинг, чем Ющенко, и не намного хуже, чем Янукович», - сказал Голобуцкий.

По его словам, для Гройсмана этот год был «звездным».

«Человек, не имея 40 лет, смог за год пересесть из кресла спикера в кресло главы правительства, остался только президентский пост, все высшие должности он уже занимал», - сказал Голобуцкий.

При этом он спрогнозировал, что в следующем году Гройсмана ожидают серьезные испытания.

«В апреле заканчивается годовой иммунитет для правительства, и, конечно, что с весны начнется новая серия торпедирования темы перевыборов», - сказал Голобуцкий.

Эксперт также отметил, что Тимошенко в 2016 году очень усилила свои позиции.

«Ее политическая сила, которая едва вошла в парламент, теперь уже выходит на топовые позиций рейтингов", - сказал Голобуцкий.

В то же время Бала отметил, что в следующем году могут появиться люди, не входящие в ТОП-10 политиков, но которые так или иначе будут влиять на ситуацию в стране.

«Вопрос Онищенко так до конца и не закрыт. Саакашвили - как он будет себя вести? Надежда Савченко, которая продолжает делать заявления, - они так или иначе будут влиять на развитие событий в стране», - сказал Бала.

Он предположил, что в следующем году могут активизироваться лидеры регионального уровня, в первую очередь, речь идет о мэрах крупных городов, в частности, Львова, Киева и Харькова.

«Почему мы на это обратили внимание, ибо буквально сейчас мы являемся свидетелями того, как «раскручиваются» определенные тенденции. Есть заявление главы областной администрации Закарпатья Москаля по поводу того, чтобы разобрались с людьми, которые там якобы требуют какую-то автономию Закарпатья. То есть речь идет о том, что там, где появляется вакуум власти, он всегда будет чем-то заполняться», - сказал Бала.