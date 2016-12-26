Эксперты требуют исключить их из "рейтинга", в котором представлены члены пророссийского пула

Киев. 26 декабря. УНИАН. Представители экспертной среды Украины требуют исключить их из «рейтинга» политических экспертов, в котором представлены те, кто ретранслирует интересы Москвы внутри нашего государства.

С соответствующим заявлением они выступили в УНИАН во время пресс-конференции на тему: «Кремлевская подрывная пропаганда в Украине: псевдо-СМИ, псевдо-эксперты, псевдо-дискуссия и настоящие угрозы».

Среди них, в их числе, в частности, директор Агентства моделирования ситуации, политолог Виталий Бала, заместитель директора АМС, политолог Алексей Голобуцкий, политический эксперт Михаил Басараб, журналист Богдан Буткевич, политический эксперт Евгений Магда, блогер Кирилл Сазонов, политический эксперт Владимир Цибулько.

«Мы бы не хотели, чтобы вместе с людьми, которые занимают, скажем, ответственную экспертую позицию, были и люди, которые говорят по методичкам, которые приходят из соседнего государства», - пояснил Магда.

По словам Голобуцкого, в этом «рейтинге» представлены люди, которые не живут на территории Украины.

Кроме того, добавил он, некоторые лица из этого «рейтинга» украинцы, говорят на украинском, но две трети их цитат подаются в изданиях, выходящих на временно оккупированных территориях.

«С такими людьми не хочу быть в одном списке», - отметил Голобуцкий.

«Публично требуем от Украинского института анализа и менеджмента политики немедленно прекратить эксплуатацию имен и репутации отечественных политических экспертов, политологов и политтехнологов в так называемых «рейтингах»... Мы заявляем, что принципы и методы формирования списков как для «рейтингов», так и самих рейтингов, являются некорректными и нечистоплотными, поскольку используют нашу репутацию в качестве ресурса для формирования репутации других людей. Мы категорически не согласны быть таким ресурсом и призываем украинские медиа прекратить распространение данных этого «рейтинга», - говорится в подписанном экспертами заявлении.

Как сообщал УНИАН, в ноябре Бала, Голобуцкий и Цыбулько сообщили, что в Украине появилось значительное количество фейковых политических экспертов, что привело к размыванию понятия «политического эксперта» в целом.

По словам Балы, несколько лет тому назад в Украине появились «рейтинги» политических экспертов, и некоторые из них содержат в себе определенные манипуляции, поскольку в условиях агрессии России против Украины ставят в первые строки таких «рейтингов» людей, которые не отстаивают интересы Украины.