Менеджеры крупнейших телеканалов призывают провайдеров к компромиссу в части оплаты за телеконтент

Киев. 26 декабря. УНИАН. Руководители крупнейших телеканалов Украины призывают кабельных операторов прийти к компромиссу в дальнейшем развитии телевизионного рынка в части оплаты телевизионного контента. Об этом они заявили на пресс-конференции в УНИАН.

«Мы призываем провайдеров большую часть 2017 года провести в конструктивных диалогах о том, как именно строить рынок», - заявил директор по стратегическому развитию компании StarLightMedia Федор Гречанинов.

«Мы открыты к сотрудничеству и успеваем технологически все сделать, чтобы с 1 января ни у правообладателя, ни у Нацсовета (Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания – УНИАН) к провайдеру не было претензий за нарушение вещания каналов медиа-групп», - отметил ведущий менеджер по продажам телеканалов «1+1 media» Александр Довгань.

В частности, менеджеры крупнейших телеканалов отметили, что в случае, если кабельные операторы смогут вносить плату за телеконтент, медиа-группы смогут заработать дополнительный доход и инвестировать его в развитие нового контента, используя опыт США.

«В следствии изменения модели рынка (обязывающую кабельных операторов вносить плату за телеконтент – УНИАН) медиа-группы ожидают получить дополнительно около 60-100 млн грн дохода, который пойдет на создание украинского телеконтента. Мы надеемся, что успешная система США, при которой кабельные операторы платят телеканалам деньги за передачу их продукта, может заработать и в Украине», - отметил Гречанинов.

В свою очередь, директор по маркетингу онлайн-кинотеатра MEGOGO, который подписал договор с медиа-группами, Иван Шестаков отметил, что данная концепция сформирует украинский телевизионный рынок и позволит выиграть как телевизионщикам, так и провайдерам.

«Мы считаем, что те изменения, которые сейчас происходят являются позитивными. Это те изменения, которые позволят сформировать рынок, который до сегодняшнего дня был однобоким… С такими правилами игры можно работать, и с ними будет лучше для нашего бизнеса», - сказал он.

Присутствующий на пресс-конференции председатель Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко заявил, что телегруппы и провайдеры в поисках модели рынка должны не забывать о зрителе.

«Сделайте все, чтобы не пострадал зритель. Для нас это вопрос информационной безопасности… После 1 января давайте сядем вместе и выпишем изменения к УПУ (Закон Украины "О телевидении и радиовещании" – УНИАН) или к правилам продажи телеконтента... Этой моделью мы запускаем бизнес-отношения», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, 3 ноября 2016 года президент Украины Петр Порошенко подписал Закон №1663-VIII о внесении изменений в Закон Украины "О телевидении и радиовещании", который определяет, что УПУ – это перечень обязательных к показу телепрограмм. Данный закон вступает в силу с 1 января 2017 года.

Согласно закону, провайдер обязан обеспечить доступ к программам УПУ всем своим абонентам.

15 декабря текущего года Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания утвердил состав УПУ для всех областей Украины и Крыма, в который вошли государственные каналы, телеканалы общественного вещания и местные каналы. Остальные общенациональные телеканалы провайдеры будут ретранслировать за определенную плату медиа-группам.

Данный закон на протяжении месяца жестко критикуется кабельными операторами, поскольку они считают, что введение платы за контент приведет к удорожанию телеуслуг для конечного потребителя.

Фото с пресс-конференции: http://photo.unian.net/rus/themes/69927