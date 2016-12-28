Активисты презентовали ГО "Моя Киевщина" и одноименный информационный портал

Киев. 28 декабря. УНИАН. Активисты создали общественную организацию «Моя Киевщина», которая будет заниматься решением проблем области.

Об этом сообщил соучредитель ГО «Моя Киевщина» Валерий Мищенко на пресс-конференции в УНИАН, презентуя новую организацию.

Мищенко отметил, что общественной деятельностью начал заниматься с 2001 года, поэтому хорошо знаком с проблемами области. Он подчеркнул, что среди основных проблем, которыми будет заниматься организация, станет, в частности, ликвидация экологического бедствия в Бориспольском районе в селе Счастливое, где отходы после очистки сточных вод попадают в почву, а оттуда в колодцы местных жителей. По его словам, также будут проводиться мероприятия против застройки прибрежной зоны реки Рось в городе Белая Церковь.

Мищенко отметил, что ОО «Моя Киевщина» станет объединяющей платформой для организаций и движений с целью «защиты социальных, экономических и культурных интересов своих участников, содействия внедрению образовательной и просветительской деятельности, осуществления общественного надзора и политического мониторинга жизни общества».

По его словам, сейчас продолжается работа над запуском проекта информационного портала «Моя Киевщина». Мищенко также отметил, что активисты организации работают над совершенствованием проектов бюджетов городов, районов области на следующий год.

Главный редактор информационного портала «Моя Киевщина» Александр Павличук отметил, что сегодня в Киевской области «существует такая проблема, как информационный вакуум», в частности, что касается освещения фактов коррупционных деяний власти в области, фактов незаконного выделения земель, хищения бюджетных средств. Он подчеркнул, что именно эти проблемы будет освещать портал. При этом Павличук добавил, что «удалось сплотить вокруг себя ряд общественных активистов из разных уголков Киевщины, и результатом этого стала общественная организация, в которой был создан параллельно информационный портал «Моя Киевщина».

«Главной целью нашего портала является освещение происходящих в области событий незаангажировано, честно», - отметил Павличук. По его словам, портал «уже запущен» 19 декабря. При этом он пригласил всех желающих принять участие в конкурсе на разработку эмблемы сайта. По словам Павличука, «победитель получит символическую сумму - 200 гривен».