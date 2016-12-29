Система контроля за продажей хвойных деревьев накануне новогодних праздников является несовершенной - эксперт

Киев. 29 декабря. УНИАН. Президент Ассоциации производителей систем опломбирования Ростислав Цирень заявляет, что система контроля за продажей новогодних хвойных деревьев является несовершенной, так как предлагаемые Государственным агентством лесных ресурсов Украины маркировочные наклейки легко подделать.

«Основная проблема – несовершенство технологии маркировки деревьев. … Недобросовестный реализатор может пойти в магазин канцтоваров, купить себе такую бирку и напечатать столько наклеек, сколько захочет», - сказал он на пресс-конференции в УНИАН.

По словам Циреня, маркировочные наклейки со штрих-кодом, по которому можно отследить происхождение хвойного дерева, легко отклеить от ствола и перевесить на другое дерево или совсем снять. В связи с этим их контролирующая функция утрачивается.

Эксперт отметил, что стоимость таких наклеек в размере 0,67 грн является завышенной, так как их производство не требует больших затрат.

При этом Цирень сообщил, что существуют пластиковые бирки и наклейки, имеющие защитную технологию от разрыва, которые могли бы более эффективно справиться с функцией контроля за законностью продажи сосновых пород.

«Их стоимость составляет около 1 грн, не намного больше используемых наклеек», - сказал эксперт.

Он также сообщил, что в Киеве из более чем 500 точек продажи хвойных деревьев только 144 являются официальными, остальные - незаконные.

«Каждая третья точка продаж либо нелегальная, либо стихийная», - отметил Цирень, добавив, что на таких площадках продавцы не платят государственные налоги.

Как сообщал УНИАН, Государственное агентство лесных ресурсов оштрафовало «черных лесорубов» на сумму 150 тыс. грн за незаконную рубку хвойных деревьев накануне новогодних праздников.

Рейдовые бригады, которые состоят из представителей государственной лесной охраны, полицейских, общественности и экологов, выявили 1626 штук незаконно срубленных хвойных деревьев.

Количество рейдовых бригад Гослесагентства по сравнению с 2015 годом выросло почти вдвое – до 2238, в них работает 7816 человек.

Фото: http://photo.unian.net/rus/themes/69968