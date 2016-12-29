Специалисты строительной отрасли Украины подвели итоги 2016 и сделали прогнозы на будущее

Эксперты и члены Академии Строительства Украины подвели итоги работы строительной отрасли в этом году, рассказали о планах на будущее и поздравили всех украинцев с Новым Годом и Рождеством.

Согласно государственной статистики, строительные предприятия за 2016 год увеличили объемы работ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем 14,1%. К тому же, объемы оформления разрешительных документов в строительстве демонстрировали положительную динамику, увеличившись в текущем году на 12%. Среди самых активных по темпам строительства стали Киевская, Днепропетровская области и Западная Украина. Также, в следующем году планируется внедрение дополнительных инструментов для дерегуляции экономики, которые позволят существенно улучшить инвестиционный климат в строительной отрасли. Уже в начале 2017 ВРУ может рассмотреть законопроект №4733-1 , который станет реформой который охватывающей более 80% строительной отрасли Украины. Специалисты акцентируют, что изменения в законодательстве должны упростить разрешительную систему, уберечь от обмана в строительстве, защитить интересы инвесторов и обязать застройщиков учитывать мнение и потребности общества.

Подводя итоги 2016 года, глава совета директоров «Укрбуд» Юрий Пелых отметил, что главную задачу этого года строительная отрасль выполнила: «Строительство в этом году выжило, выдержало сверхтяжелые кризисные условия и вызовы. В следующем году основной проблемой для отрасли будет финансирование, которое зависит от инвесторов строительной отрасли, поэтому нужно приложить максимум усилий, чтобы строить жилье экономического класса и снизить финансовую нагрузку на инвесторов строительства».

Также он добавил, что настоящим подарком 2017 года стало бы восстановление жилых государственных программ. «Это именно та реформа, которая дает надежду на будущее строительного образование в Украине», - подчеркнул глава совета директоров строительной компании «Укрбуд».

В свою очередь, Президент Академии строителей Украины Иван Назаренко заявил, что: «Важнейшей проблемой украинской строительной отрасли в 2016 году стало увеличение темпов потери профессиональных строителей и будущих кадров, то есть предложенная система образования такова (уничтожение профессионально-технических училищ (рабочие специальности), колледжей и техникумов (руководящие кадры) - УНИАН), что в Украине в ближайшее время будет ощущаться огромная нехватка профессиональных специалистов, так как действующие работники смогут найти привлекательные предложения работы в Европе, а новые кадры в Украине никто не будет готовить. Чтобы решить важнейшие вопросы, в частности с отсутствием кадров, АБУ планирует продвигать идею создания единой системы подготовки строительных кадров, а также развивать инновационное направление работы».

По мнению вице-президента АБУ, директора Всеукраинского центра Государственно-частного партнерства Виктора Лещинского главным достижением 2016 года для всей Украины и для строительной отрасли в частности, стала децентрализация, которая позволит увеличить местные бюджеты и даст новый толчок для строительства: «Местные бюджеты – 2017 года ( крупные города, областные центры) - это бюджеты развития, а поэтому ожидается, что материальный ресурс должен быть использован на развитие социальной сферы, а именно: строительство дорог, реконструкцию и восстановление больниц, строительство новых детских садов и школ и т.д. ».

Кроме того, Виктор Лещинский отметил, что строительную отрасль в Украине в следующем году ожидают большие изменения в связи с рассмотрением Верховной Радой проекта закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования градостроительной деятельности».

«Относительно законопроекта №4733-1, то он предусматривает следующие изменения. Вместо существующих пяти категорий будет заменено распределение объектов строительства по классам последствий: незначительный, средний и значительный. Один объект станет одной неделимой единицей, по одному адресу, с одним подробным планом и документацией - все это позволит действительно защитить права инвесторов и уберечь их от непорядочных застройщиков и аферистов» - подчеркнул Виктор Лещинский. Также он добавил, что на сегодняшний день законодательство Украины меняется и постепенно приближается к европейскому уровню. Гармонизация украинских стандартов с европейскими способствовать продолжению тенденции этого года о проведении реконструкции по новым технологиям с целью расширения производственных мощностей

Относительно инновационного направления работы Академии Строительства Украины, Вице-президент Виктор Лещинский, заявил, что 2017 должен вывести Академию на новый уровень.

«АБУ усилит работу с регионами Украины, будет активно консультировать и планирует стать основной экспертной площадкой в ​​сфере строительства. Это касается как сооружений социального и жилого назначения, так и крупных промышленных. Для этого будет активизирована работа с общественными организациями как в Украине, так и в ЕС, чтобы уровень подготовки отечественных специалистов соответствовал всем европейским стандартам и международным требованиям. Отдельно хотелось бы отметить, что пришло время органам законодательной и исполнительной власти в лице Минрегионстроя Украины, серьезно задуматься о разработке единого градостроительного кодекса, а специалисты Академии помогут это сделать на высоком профессиональном уровне», - акцентировал Виктор Лещинский.

В завершение эксперты и члены Академии Строительства Украины поздравили всех с Новогодними и Рождественскими праздниками и пожелали плодотворной работы, новых свершений и удостижений каждому работнику строительной отрасли Украины в Новом 2017 году!