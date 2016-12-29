Инвесторы столичных жилых комплексов "Флагман" и "Родинний затишок" просят мэра посодействовать в завершении строительства объектов (видео)

Киев. 29 декабря. УНИАН. Общественные активисты и инвесторы недостроев застройщика Анатолия Войцеховского – столичных жилых комплексов «Флагман» и «Родинний затишок» просят мэра Виталия Кличко взять под личный контроль и помочь завершить строительство объектов.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сказал глава созданного инвесторами жилищно-строительного кооператива (ЖСК) «Нашбуд» Николай Хорис.

«Я обращаюсь с просьбой к мэру Киева Кличко взять под собственный контроль эту проблему города», - отметил Хорис.

Он сообщил, что инициативной группой инвесторов был создан жилищно-строительный кооператив, чтобы получить право достроить эти объекты, однако некоторые люди пытаются помешать работе кооператива.

«Появились люди, которые пытаются размыть кооператив: создают фейковые кооперативы и пытаются заставить людей вступать в их ЖСК», - сказал Хорис. – На данный момент в нашем кооперативе более 600 инвесторов».

Он отметил, что в декабре были подписаны меморандумы, согласно которым компании «Эверест-Плюс» и «Юнит-Украина» все права на стройку жилых комплексов «Флагман» и «Родинний затишок» передают ЖСК «Нашбуд». «Согласно меморандуму, мы создаем рабочую группу, которая будет представлять интересы каждой из сторон», - сказал Хорис.

Присутствовавший на пресс-конференции правозащитник Михаил Гончаренко отметил, что предложенный ранее столичной властью алгоритм решения проблемы создан, но работе кооператива препятствуют неизвестные. «Мы предлагаем вариант решения проблемы путем создания рабочей группы, а если у чиновников есть сомнения, мы предлагаем ввести в нее представителя власти», - сказал он.

Гончаренко также призвал местную власть и правоохранительные органы защитить инвесторов от захвата строительной площадки неизвестными и посодействовать в разрешении конфликта. «Городская власть должна принять политическое решение и взять ответственность. Помочь в вопросах выделения земли и предоставления разрешительной документации», - сказал он.

Присутствовавший на пресс-конференции активист общественной организации «Родинний захист» Игорь Савеленко сообщил, что в сентябре этого года произошел захват строительных площадок и на объекты не могут зайти ни инвесторы, ни застройщики, а полиция не реагирует на эту ситуацию.

Он также призвал городскую власть помочь инвесторам перевести данные стройки в правовое поле. «Рабочая группа проведет аудит строительной площадки, но для этого необходимо получить доступ к стройплощадке. Поэтому я призываю органы местной власти предоставить доступ и выполнить наши законные требования и перевести стройку в правовое поле», - отметил Савеленко.

В свою очередь присутствовавший на пресс-конференции помощник заместителя главы КГГА Константин Салий сообщил, что городская власть готова в законодательном поле помогать пострадавшим инвесторам. «Проводятся совещания для того, чтобы понять, как быстрее передать людям участок земли. Есть проблемы, которые могут лечь на плечи инвесторов. Например, задолженность около 500 тыс. грн за землю. Будем обращаться в Киевсовет о списании этой задолженности», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, по данным КГГА, в Киеве насчитывается почти 500 объектов незаконного строительства, возведенных без надлежащей разрешительной документации, и более 200 объектов, требующих дополнительной проверки.