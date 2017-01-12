В ВР необходимо создать рабочую группу для наработки законопроекта о либерализации права на оружие – Деревянко (видео, фото)

Киев. 12 января. УНИАН. В Верховной Раде Украины необходимо создать рабочую группу для наработки законопроекта о либерализации права на владение и легальное применение огнестрельного оружия для самозащиты.

Об этом на пресс-конференции в агентстве УНИАН заявил внефракционный народный депутат Украины, член совета политической партии «Воля» Юрий Деревянко.

Он отметил, что в парламенте уже зарегистрировано несколько законопроектов на эту тему, а «если есть много различных законопроектов, то результат нулевой», то есть ни один из них не наберет необходимых 226 голосов.

Деревянко заявил, что вместе с другими депутатами-авторами и соавторами этих законопроектов и профильными ассоциациями, в частности, Украинской ассоциацией владельцев оружия, Украинской стрелковой ассоциацией, будут инициировать создание рабочей группы, которая должна подготовить «единый, взвешенный, хороший законопроект, который будет иметь шансы на то, чтобы в Верховной Раде Украины получить поддержку».

Деревянко убежден, что украинцам необходимо предоставить право защищаться от преступников с помощью собственного огнестрельного оружия. «Это, как минимум, будет сдерживать желание тех преступников, которые сегодня имеют возможность получить нелегальное оружие, залезть в квартиру или нападать на людей», - добавил он.

«В начале работы Верховной Рады на следующей неделе мы инициируем создание такой рабочей группы, а также я предложу создать межфракционное депутатское объединение «Право на защиту», которое должно проводить большую разъяснительную работу и среди депутатского корпуса, и среди населения, чтобы победить те стереотипы, в основном советские, и те, которые навязывает нам сегодня власть, которая не хочет, чтобы граждане имели право на защиту с использованием огнестрельного оружия», - отметил Деревянко.

По его словам, «власть не хочет потерять монополию государства на насилие». «Но это выглядит двойным стандартом, когда та же власть больше как десятками тысяч единиц оружия награждает и раздает другим гражданам - тем, которые являются избранными...», - подчеркнул депутат.

Деревянко отметил, что опыт Молдовы, а также Литвы, Латвии и Эстонии, которые приняли законы по либерализации права на владение огнестрельным оружия, показывает, что в этих странах, в частности, «резко упала преступность относительно насилия с использованием оружия».

Фото с пресс-конференции: http://photo.unian.net/rus/themes/70096