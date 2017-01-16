Экологи призывают Верховную Раду принять законопроект о защите пралесов

Киев. 16 января. УНИАН. Верховная Рада должна принять зарегистрированный в апреле 2016 года в парламенте законопроект о защите многовековых лесов - пралесов и усилении ответственности за рубку таких деревьев, сказал на пресс-конференции в УНИАН директор Киевского эколого-культурного центра Владимир Борейко.

«Мы, экологи, питаем большую надежду на то, что этот законопроект будет на этой неделе (до 20 января – УНИАН) проголосован в первом чтении. Мы очень хотим, чтобы он был принят как можно скорее и подписан президентом», - отметил Борейко.

По словам присутствующей на пресс-конференции представителя Украинского общества защиты птиц Ольги Яремченко, пралесы находятся в украинских Карпатах на площади около 83 тыс. га. Она отметила, что их важно сохранить, так как пралесы являются основой экологической стабильности региона, где живут редкие виды животных, в частности занесенная в Красную книгу пятнистая саламандра.

«Площадь пралесов в Карпатах составляет около 83 тыс. га, из которых 40-45 тыс. га точно идентифицированы как пралесы, остальная площадь лесов – потенциальные пралесы … На сегодня около 30 тыс. га такого леса находится на объектах природно-заповедного фонда, остальные – в лесохозяйственных лесах (которые могут подлежать вырубке - УНИАН)», - сказала она.

Яремченко также добавила, что сохранение пралесов важно для развития туристической сферы в Украине.

Представитель Всемирного фонда дикой природы Андрей Плыга отметил, что пралесы можно идентифицировать не только на горной местности, но и на полесье.

«Полесье тоже имеет такие участки, которые могут быть пралесами. Если мы хотим сохранить пралесы, увидеть их через 5-10 лет, то необходимо принять законопроект», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, экологи призвали Верховную Раду утвердить бессрочный мораторий на сплошные рубки деревьев на горных склонах Карпатского региона, так как сейчас запрещено рубить лес в горах только на высоте 1100 метров и выше.

Справка УНИАН. Пралесы – это древний лес, который не был изменен под воздействием человека. Пралесы формировались в режиме полной неприкосновенности со стороны человека. В Европе пралесы составляют 0,02% всех лесов, в Украине – 0,24% всех лесов.

Законопроект о защите карпатских пралесов направлен на выполнение Рамочной конвенции об охране и устойчивом развитии Карпат, ратифицированной Украиной 07.04.2004, и Протокола об устойчивом управлении лесами к Рамочной конвенции об охране и устойчивом развитии Карпат, ратифицированного Украиной 16.10.2012.