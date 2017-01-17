Киев. 17 января. УНИАН. Зоозащитники выступают за запрет передвижных цирков и против эксплуатации животных.

Об этом заявила президент Ассоциации зоозащитных организаций Украины Ася Серпинская сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«К сожалению, в Украине жестокое обращение с животными до сих пор является нормой, а общество не воспринимает издевательства и убийство животных как преступление. Люди, которые посещают цирки, дельфинарии, зоопарк, не задумываются о том, как живут эти животные в неволе и как их заставили выполнять то, что мы видим на арене», - сказала она.

По словам зоозащитницы, никому не приходит в голову, что цирк - жестокое развлечение, основанное на насилии над животными, а зоопарки и дельфинарии - «тюрьмы» для животных.

«Цирк с использованием животных - это систематическое насилие над животными. Для того, чтобы сломить волю животного и заставить его выполнять трюки, используются жестокие методы дрессуры - избиение животного, лишение пищи и воды, электрошок. Животных в прямом и переносном смысле ломают. Ни один дрессировщик никогда добровольно не расскажет вам о том, что происходит за кулисами. Самое страшное - передвижные цирки-шапито. К пыткам дрессуры добавляются страдания от постоянных переездов. Животных перевозят в фургонах, тесных клетках», - отметила Серпинская.

Она подчеркнула, что зоозащитники выступают не против цирков, а против эксплуатации ими животных.

По ее мнению, нужно усовершенствовать законодательство в вопросе защиты животных от жестокого обращения.

Директор Киевского эколого-культурного центра Владимир Борейко сообщил, что за год в Украине в среднем возбуждают 49 уголовных дел, но до суда доходят лишь 11 из них.

«У нас есть два кодекса. В уголовном есть статья 299 (жестокое обращение с животными), а в административном - статья 89 (жестокое обращение с животными). Получается, что по 299-й статье в среднем возбуждают в год 49 уголовных дел, но до суда доходит лишь 11. По административному кодексу в год штрафуют только 4-5 человек. Штраф за жестокое обращение с животными - до 300 грн. Сейчас наши организации вместе с юристами работают над тем, чтобы были внесены изменения в данные кодексы», - подчеркнул Борейко.