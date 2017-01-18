В Брюсселе 20-22 января пройдут дни украинского кино с показом 5 отечественных фильмов, среди которых "Земля" Довженко и 4 современные ленты (видео)

Киев. 18 января. УНИАН. В Брюсселе 20-22 января в рамках «Дней украинского кино 2017» будет представлено 5 отечественных фильмов, среди которых известная работа Александра Довженко «Земля» и 4 новые ленты, премьеры которых состоялись в 2016 году и на данное время уже имеют международные награды.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил руководитель Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко.

«Культурная дипломатия, пожалуй, один из наиболее эффективных способов представить свою страну, свою культуру, представить нашу страну, живущих в ней людей, почему у них такие стремления. Фильмы, подобранные на фестиваль, они имеют различные виды – это и игровое кино, и документальные ленты», – отметил Ильенко.

Как отмечалось, концепция Дней украинского кино в 2017 году – исследование границ. Фильмы на мероприятии под названием Ukraine on Film: Borderlines, рассказывают о границах между нациями, которые пролегают не только в пространстве, но и в плоскости ценностей, ментальности.

По словам Ильенко, откроет фестиваль фильм «Земля»- наиболее известный в мире и самый знаменитый украинский фильм. Поскольку это классическая немая лента, предполагается ее показ в сопровождении живой музыки от знаменитой украинской этно-хаос группы «ДахаБраха».

«Кроме этой ленты, мы покажем также современные фильмы. Они уже «прозвучали» – были представлены и на международных фестивалях, и были в украинском прокате, и стали настоящими событиями кинематографического года, получили награды. Некоторые из них создавались при поддержке государства, некоторые были независимыми проектами. Но это те фильмы, которые показывают многообразие современной украинской кинематографического жизни и творческих высказываний наших художников», – прокомментировал Ильенко.

Он уверен, что работы будут интересны не только для представителей украинской диаспоры, а всем европейцам, которые хотят больше узнать Украину, нашу культуру, наш кинематограф.

Так, гостям фестиваля покажут документальный фильм «Украинские шерифы» режиссера Романа Бондарчука, который уже успел «объехать» почти 50 фестивалей и имеет премию «Оскар»; полнометражный фильм «Гнездо горлицы» режиссера Тараса Ткаченко, имевший прокат за рубежом, и был его предпремьерный показ в ряде городов Украины. Еще в программу фестиваля вошел документальный фильм «Родные» Виталия Манского, снятый в Украине.

«Семья Манского разбросана по всей Украине и члены семьи исповедуют совершенно различные политические взгляды. И это такой экранный диалог между представителями одной семьи», – отмечалось на пресс-конференции.

Также в Брюсселе покажут документальный фильм "Мариуполис" режиссера Мантаса Кведаравичюса, снятый в Мариуполе, расположенном на границе боевых действий, где жители почти каждый день слышат выстрелы.

Начальник управления публичной дипломатии МИД Украины Анатолий Соловей напомнил, что Брюссель – это город, где принимается очень много важных для Украины решений. «Поэтому очень важно, чтобы Украина звучала в информационном пространстве Бельгии, Евросоюза и Европы. Я думаю, что мы будем продолжать в этом году плодотворное сотрудничество с нашими друзьями и партнерами – Артхаус Трафик (Украина). Это далеко уже не первый совместный проект, который мы проводим. И очень радуюсь тому, что в этом году МИД имеет возможность оказать серьезную основательную поддержку этому проекту (Дни украинского кино – УНИАН) не только организационную, но и финансовую. Мы очень серьезно будем думать над тем, чтобы развивать этот успех и продолжать реализацию проекта в других странах – таких, как Нидерланды, или уже в Америке или Канаде», – сказал Соловей.

Он добавил, что считает очень удачным подбор фильмов для фестиваля в Брюсселе.