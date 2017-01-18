Общественные активисты выступили против постройки жилого дома в Днепровском районе Киева (видео)

Киев. 18 января. УНИАН. Общественные активисты выступили против постройки жилого дома компанией «Центробудсервис» на проспекте Алишера Навои в Днепровском районе Киева, поскольку строительство запланировано в зеленой зоне и может нанести вред находящимся рядом домам. Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил депутат Киевского городского совета Михаил Будилов.

«Общественность сказала, что пока не будет проведено публичное обсуждение строительства – никакой постройки не будет. Я это поддерживаю. Это зеленая зона. Рядом находятся пятиэтажные дома в ужасном состоянии, которые могут не выдержать нагрузки (от строительства – УНИАН)», - сказал Будилов.

Он отметил, что 15 января было проведено собрание жителей находящихся рядом со строительным участком домов.

«Присутствовало более 200 человек Днепровского района. Общественность категорически отклонила проект строительства. Единственное, чего хотят жители, – это создать в этом месте сквер … К сожалению, бенефициары застройщика проигнорировали это собрание. Наверное, им нечего сказать общественности, и это проблема», - сказал депутат.

Общественный активист Сергей Строй, который живет в находящемся рядом с местом строительства доме, отметил, что, по его информации, на данной территории возможно значительное повышение уровня грунтовых вод.

«Если сейчас там начать строительство, то вся вода будет в подземном паркинге по Алишера Навои, 69 (и в подвалах пятиэтажек – УНИАН). Поэтому жители этого дома и близлежащих «хрущевок» пытаются вместе сохранить сквер», - сказал он.

В свою очередь общественный активист Дмитрий Карп отметил, что представители застройщика «Центробудсервис» проводят встречи с жителями микрорайона, на которых собирают подписи в меморандум о согласии со строительством дома, обещая отремонтировать подъезды находящихся рядом домов.

«Приходит представитель и предлагает подписать согласие на проведение ремонта в подъезде. Он забывает сказать о том, что это также согласие на строительство. А люди, особенно пожилые, не читают деталей. Но по поводу ремонта – нет четко проведенного обследования, какой надо провести ремонт. Это все только слова», - отметил он.

Карп также подчеркнул, что данный меморандум не имеет юридической силы.

«Виталий Кличко, как мэр города Киева, должен дать оценку подобным кампаниям и подобным застройкам в принципе», - добавил активист.

Как сообщал УНИАН, общественные активисты неоднократно призывали столичные власти остановить незаконное строительство в Киеве, уничтожение природных зон и исторического облика города.

По данным КГГА, в 2015 году в Киеве было остановлено порядка 50 незаконных строек. Среди них ЖК «Жемчужина Троещины», «Сосновый бор», «Схидна брама» и «Мозаика», которые осуществлялись без разрешительных документов. На самостроях была изъята строительная техника.