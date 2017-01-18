Делегация представителей израильского реабилитационного центра "Левинштейн" проводит в Киеве тренинги для украинских коллег

Киев. 18 января. УНИАН. Делегация представителей самого большого в Израиле реабилитационного центра «Левинштейн» проводит в Киеве тренинги для украинских коллег.

Об этом посол Израиля в Украине Элиав Белоцерковски сообщил на пресс-конференции в УНИАН.

«В непростой этап, который сейчас переживает Украина, мы считаем нашим долгом помочь, поделиться накопленным у нас опытом. У нас есть ряд проектов в различных направлениях, но главное направление - это медицина. Два проекта, в которых мы работаем, - это вопрос посттравматического синдрома и вопрос реабилитации», - сказал посол.

Он отметил, что такое сотрудничество прежде всего важно для тех, кто пострадал во время боевых действий в зоне проведения антитеррористической операции.

По словам посла, главный итог проведенных в Украине встреч – наладить сотрудничество прежде всего в вопросах обучения и повышения квалификации украинских специалистов в области реабилитации.

Глава отделения ортопедической реабилитации центра «Левинштейн» Хагай Амир отметил, что в ходе визита представители центра провели ряд встреч в министерствах социальной политика, здравоохранения, а также с представителями Общества Красного Креста Украины, Всемирной организации здравоохранения, представителями Нацгвардии, которые отвечают за направление медицинского обеспечения.

«Они предоставили нам возможность проконсультировать и ознакомиться с лечением некоторых своих пациентов, которые присутствовали на встречах», - сказал Амир.

Также представители центра встретились с сотрудниками украинских реабилитационных центров.

«Нас ознакомили с планами расширения, развития этой помощи и просили высказать наши рекомендации», - сказал Амир.

Руководитель международного отдела реабилитационного центра «Левинштейн» Артур Казиев, в свою очередь, отметил, что на сегодняшний день для Украины очень важны знания, накопленные в центре «Левинштейн».

«Мы будем рады поделиться знаниями, мы понимаем, насколько это необходимо сегодня. На всех встречах мы отмечали срочность всего того, что связано с реабилитацией, потому что некоторым пациентам реабилитация нужна именно сегодня, через два года им уже сложно будет помочь», - сказал он.

Казиев также отметил, что за время проведения в Украине АТО два украинских военнослужащих прошли реабилитацию в центре «Левинштейн».

В свою очередь директор украинско-израильского Института стратегических исследований им. Голды Меир Альберт Фельдман отметил, что в центре всего 300 мест, и его деятельность в первую очередь направлена на то, чтобы оказывать помощь жителям Израиля.

Делегация представителей центра «Левинштейн» находится в Киеве 16-18 января. В центре проходят восстановительное лечение пациенты, которые пострадали в результате аварий, гражданских и военных действий, дорожно-транспортных происшествий, а также люди с ограниченными возможностями в результате различных хирургических вмешательств, в том числе пациенты, находящиеся в коме.