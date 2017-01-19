Киев. 19 января. УНИАН. Активисты медицинской службы Евромайдана требуют от руководства государства назначить министра здравоохранения Украины.

Как отметил на пресс-конференции в УНИАН ответственный секретарь ОО «Украинская ассоциация нейрохирургов», заместитель руководителя медслужбы Евромайдана Андрей Гук, система здравоохранения Украины находится в катастрофическом состоянии.

«Медицинская общественность Украины не может стоять в стороне от проблем в украинской медицине. Ситуация критическая. С одной стороны, нам говорят, что будет реформа. Но она откладывается. С другой стороны, активисты медицинской службы Евромайдана официально предоставили свои предложения, основанные на лучших мировых практиках, руководству Минздрава. Мы имеем право требовать от власти изменений, которых мы ожидали», - сказал Гук.

Руководитель медслужбы Евромайдана, представитель ОО «Украинская ассоциация содействия охране здоровья населения» Святослав Ханенко выразил убеждение, что охрана здоровья оказалась той сферой для руководства страны, к которой относятся по остаточному принципу.

«Страна катастрофически больна. Здравоохранение находится в критическом состоянии, поскольку то, что происходит – это казуистика. Единственного министра, которого до сих пор не назначили – это министра здравоохранения. Истекли все сроки для этой должности «исполняющего обязанности». Нет доверия между властью и обществом. Дерзкое и пренебрежительное отношение власти, президента, премьера к сфере здравоохранения, врачам и пациентам», - сказал Ханенко.

«Комитет ВР ставил вопрос о назначении министра здравоохранения. Но это не делается. Наше требование к Парубию – о голосовании постановления о назначении министра здравоохранения. Уже более месяца назад прошел конкурс на должность госсекретаря. Но назначение затягивают», - сказал Ханенко.

Он заявил, что медицинская общественность требует от премьер-министра поставить точку в вопросе назначения государственного секретаря Минздрава.

«Работа министерства практически парализована, оно недееспособно. Есть проблемы в кадровом, профессиональном наполнении, в организации процессов управления. После прихода нынешнего руководства Минздрава стало понятно, что и не «пахнет» системным, научно обоснованным подходом к формированию стратегии трансформации отрасли и реализации этой стратегии. То, что мы слышим, выявляет, что люди не имеют элементарного понятия. Реакция на эту ситуацию должна быть с позиции президента Украины. Именно президент должен поставить точку в истории спора между Супрун (в. и. о. главы Минздрава Ульяна Супрун) и Тодуровым (директор Института сердца Борис Тодуров) и направить процесс трансформации украинской системы здравоохранения как сферы национальной безопасности в адекватное русло», - подчеркнул Ханенко.

Он отметил, что для того, чтобы процесс реформ в медицине заработал, нужен проект, инструментарий и механизм реализации задач и реакция на вызовы.

«От имени медицинской общественности я обращаюсь к президенту Украины. Петр Алексеевич, это Ваша личная ответственность – как персональный состав Минздрава, так и выработка системных документов, которые должны отражать стратегию развития системы здравоохранения нашей страны на десятилетия. Импульсивные, неадекватные действия ни к чему хорошему не привели», - сказал Ханенко.

Народный депутат Украины, заместитель председателя комитета по вопросам здравоохранения Верховной Рады Украины, президент Всеукраинского врачебного общества (ВУВО), заместитель руководителя медслужбы Евромайдана Олег Мусий отметил, что Украина, через три года после Революции Достоинства, находится в периоде абсолютного правового нигилизма, дилетантства в управлении страной и неправовых решений высшей власти. По его убеждению, сегодня Украина «вернулась во времена неоянуковича».

«Все это тесно связано с ситуацией в системе здравоохранения Украины. Моя команда в свое время разработала новую концепцию построения новой национальной системы здравоохранения. Этот документ пролежал «под сукном» в правительстве Яценюка, следующие министры имели другую цель. И деятельность нынешнего правительства лежит в плоскости полного правового нигилизма, непонимания, что такое законодательство и Конституция Украины и люди, которые проживают в Украине. Сейчас мы переживаем факт уничтожения постмайдановскими силами, которые не имеют реального отношения к Майдану, но захватили власть, уничтожения украинской нации. Это происходит через решения и через деятельность, происходящую сегодня в Минздраве. За 9 месяцев работы правительства не нашли в стране ни одного человека, которого можно подать на утверждение легитимным действующим министром здравоохранения, который будет нести ответственность за отрасль. Ведь за каждую отрасль несет ответственность только легитимное лицо», - отметил Мусий.