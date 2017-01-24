В 9 областях Украины реализуется проект о состоятельности территориальных громад

Киев. 24 января. УНИАН. В девяти областях Украины в рамках децентрализации реализуется проект «Сильные локальные общины – ключ к успеху реформы местного самоуправления», направленный на быстрые и эффективные перемены на местах.

Об этом координатор проекта, руководитель общественной организации «Общество Льва» Андрей Нечипорук сообщил во время пресс-конференции в УНИАН на тему: «Как сделать территориальные громады состоятельными? Сотрудничество ради локальных изменений: успешные практики Польши и Украины».

«Это была двухлетняя инициатива, которая реализовывалась в 9 областях Украины. Это были Черниговщина, Сумщина, Черкасская, Херсонская, Николаевская, Одесская, Винницкая области. И на западе Украины – Львовщина и Буковина. В течение этих двух лет деятельности было сделано много работы в общинах», - сказал он.

Нечипорук напомнил, что два года назад в Украине начался процесс децентрализации, и в разных регионах он происходит по-разному.

«Два года тому назад мы посмотрели на то, что мы как общественные организации, общественные активисты из разных регионов можем сделать, чтобы этот процесс был более эффективным и быстрым... Мы хотели активизировать людей, чтобы люди, живущие на местах в своих общинах, понимали, что за процессы происходят, чтобы они чувствовали силу своих общин, инициатив, идей. Мы решили работать с этими локальными общинами... чтобы они также брали инициативу в свои руки, начинали что-то делать, привлекать», - отметил активист.

По его словам, в начале этого процесса проводили обучение, обсуждения, круглые столы.

«Инициировали, чтобы местные общины посмотрели на себя со стороны... Был проведен ряд локальных анализов ситуаций на местах. И по части тех проблем, которые были выявлены в общинах, были реализованы инициативы в рамках небольших грантовых конкурсов. Они показали, что инициатива, которая идет от людей и в сотрудничестве с местным самоуправлением, приносит результат. На местах появилось ощущение у людей, что это полезные инициативы», - отметил Нечипорук.

«Сейчас проект уже заканчивается, но люди сами выходят на контакт и информируют об очередных инициативах», - резюмировал координатор проекта.

Проект реализуется фондом «Образование для демократии», ОО «Наше Подолье», ОО «Общество Льва» и сетью «Общественные инициативы Украины».