Госрегулирование на рынке переработки опасных отходов является неэффективным – эксперт

Киев. 24 января. УНИАН. Государственное регулирование на рынке переработки опасных отходов является неэффективным из-за слабого контроля за выдачей соответствующих лицензий компаниям и за сбором мусора, представляющего особую опасность для экологии.

Такое мнение на пресс-конференции в УНИАН высказал председатель правления Ассоциации предприятий в сфере обращения с опасными отходами Кирилл Косоуров.

«Рынок характеризуется отсутствием контроля (за выдачей лицензий – УНИАН), отсутствием регуляции, отсутствием ответственности переработчика за незаконную деятельность. Рынка как такового не существует: нет механизмов ценообразования, нет цивилизованного обращения с опасными отходами субъектов хозяйствования», – сказал он.

Косоуров отметил, что некоторые предприятия, в частности, из коммунальной сферы, из-за сложной экономической ситуации не сдают опасные отходы на переработку.

«Коммунальные предприятия не имеют ни возможности, ни желания, ни средств на раздельный сбор и передачу на утилизацию опасных отходов», – сказал Косоуров.

Также он анонсировал создание на базе Ассоциации предприятий в сфере обращения с опасными отходами общественного движения для осуществления независимого контроля за компаниями, которые занимаются переработкой опасных отходов.

«Мы предоставим возможность для производителей мусора получить ответственных переработчиков, а перерабатывающим предприятиям предоставим профильную консультацию в этой сфере. Регулятор сможет получить оценку участников рынка при выдаче лицензий (на переработку мусора – УНИАН)», – сказал Косоуров.

Присутствовавший на пресс-конференции исполнительный директор Фонда развития экологических и энергетических рынков Алексей Пыриков отметил, что некоторые компании на рынке переработки опасных отходов являются фиктивными и не выполняют возложенных на них функций.

«Некоторые предприниматели принимают эти отходы на склады, накапливают их и уезжают», – сказал он, добавив, что такие отходы, как битые лампы, упаковки химических веществ, наносят большой вред экологии, если их правильно не переработать.

Как сообщал УНИАН, Министерство экологии и природных ресурсов в декабре презентовало проект стратегии обращения с отходами, которая станет основой для разработки регуляторной базы в данной сфере.

Стратегия охватывает следующие виды отходов: твердые бытовые, строительные, опасные, промышленные, отходы сельского хозяйства, электрические и крупногабаритные отходы. Она включает следующие мероприятия: предотвращение увеличения объема отходов, повторное использование отходов, переработка, сжигание и в последнюю очередь – вывоз отходов на свалки.

Фото с пресс-конференции:https://photo.unian.net/rus/themes/70358