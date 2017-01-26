Жильцы исторического дома в центре Киева призывают столичные власти остановить незаконный капитальный ремонт в одной из квартир (видео)

Киев. 25 января. УНИАН. Жильцы столичного дома по улице Владимирской, 92/39, являющегося памятником архитектуры, призывают власти Киева остановить незаконный капитальный ремонт в одной из квартир, из-за проведения которого начали разрушаться несущие стены, а также пострадал фасад дома.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщили представители инициативной группы жильцов этого дома.

«Мы подали прошение в государственные инстанции, но ответа пока не получили. Для проверки фактов нарушения и проведения действенных мероприятий мы предлагаем Киевской горадминистрации создать временную рабочую комиссию из числа представителей всех компетентных органов. Мы предлагаем провести обследование и дать заключение о целостности стен и дальнейшем безопасном проживании в доме для предотвращения возможного разрушения здания», - сказала жительница этого дома Марина Стрельникова.

По ее словам, в конце прошлого года один из жителей дома начал капитальный ремонт с перепланировкой квартиры, в ходе которого были установлены сквозные металлические балки на всю ширину дома, служащие основой для строящихся балконов на фасадной и дворовой стенах дома. Следствием этих работ стало разрушение несущих стен здания, что представляет угрозу безопасности жизни и здоровью жителей, а внешний вид исторического здания испорчен.

Присутствовавший на пресс-конференции вице-президент Академии строительства Украины, генеральный директор компании «Центр технических решений-групп» Виктор Лещинский заявил, что реконструкция в квартире №11 по ул. Владимирской, 92/39 однозначно является незаконной.



По словам Лещинского, дом охраняется законом как памятник архитектуры, поэтому реконструкция в таком доме не может проводиться с огромным выносом конструктива балкона.«На основе предварительного заключения я могу сказать, что однозначно эта реконструкция, а не капитальный ремонт с выносом балкона и капитальных стен, усилением оконных проемов является незаконной, ведь проводится с нарушением всех строительных норм», - сказал он.

«По строительным нормативам памятник архитектуры добавляет в категорию сложности две категории, а это значит, что реконструкция квартиры должна проводиться с исследованием фундамента, состояния дома, должен быть проект паспорта фасада. А в этой квартире нарушены нормативы инсталляции, потому что закрыты окна соседей. Кроме того, дом не рассчитан на такие нагрузки, что может привести к разрушению стен», - отметил он.

Стрельникова добавила, что владельцы квартиры не идут на контакт, а власти не спешат реагировать на обращения жильцов.

«Согласно закону, уже истек предусмотренный срок ответа на жалобу, однако никто не спешит заниматься нашей проблемой. Владельцы квартиры не отвечают на телефонные звонки, а ответственного на месте нет. Таким образом, документацию на работы мы не можем увидеть», сказала она.