Депутат Денисенко подчеркивает необходимость принятия закона о предотвращении хакерских атак во время выборов

Киев. 26 января. УНИАН. Член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики и правосудия, народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Вадим Денисенко подчеркивает необходимость принятия закона о предотвращении хакерских атак во время избирательной кампании.

Об этом он сказал во время пресс-конференции Комитета Избирателей Украины и еженедельника "Деловая столица" в УНИАН.

"Сейчас совместно с Комитетом избирателей мы начали работу над созданием нового закона, который, к сожалению, мы должны принимать в кратчайшие сроки. Это закон о предотвращении хакерских атак во время избирательной кампании", – сказал Денисенко.

Он напомнил о дискуссии относительно "влияния Российской Федерации" на выборы в США. "Сейчас в Европе, в нескольких странах, затронут вопрос о хакерских атаках россиян, связанных с избирательными кампаниями", – отметил депутат.

Парламентарий выразил опасения, что во время следующих выборов, в случае непринятия соответствующего законодательства "для нас фальсификация выборов, подкуп избирателей будут просто пустяками, если мы не защитимся от интернет-атак со стороны Российской Федерации".

"Поэтому сейчас совместно с Комитетом избирателей мы начинаем дискуссию о том, каким должен быть этот закон... Мы хотим привлечь максимальное количество экспертов как избирательного права, так и по интернет-технологиям, а также международников для того, чтобы выписать этот закон", – сказал Денисенко и добавил, что он мог бы стать частью будущего избирательного закона.

В свою очередь генеральный директор Всеукраинской общественной организации "Комитет избирателей Украины" Алексей Кошель отметил, что "сегодня Украина неуязвим для хакерских атак, но лишь потому, что технология голосования и подсчета голосов у нас остается на уровне второй половины 19-го века".

"Бумажные бюллетени, бумажные ящики, бумажные протоколы, передача данных в физическом формате, ручка, чернила и так далее. Но это не означает, что избирательная система не будет меняться. Уже сейчас есть заявление Центральной избирательной комиссии о необходимости автоматизации системы передачи данных из участковой избирательной комиссии в Центральную избирательную комиссию", – сказал он.

Кроме того, эксперт акцентировал внимание и на вопросе защиты информации политических партий и кандидатов разных уровней. "Уязвима любая политическая партия до тех пор, пока на всех уровнях мы используем российские серверы электронной почты, российские автоматические системы передачи данных и так далее", – отметил Кошель и добавил, что этот вопрос будет обсуждаться в экспертном формате и будут нарабатываться законодательные предложения.