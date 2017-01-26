В КИУ отмечают необходимость внесения изменений в законодательство о госфинансировании партий

Киев. 26 января. УНИАН. Генеральный директор всеукраинской общественной организации «Комитет избирателей Украины» Алексей Кошель подчеркивает необходимость внесения изменений в законодательство о финансировании политических партий из государственного бюджета.

Об этом он сказал во время пресс-конференции в УНИАН.

Как отметил шеф-редактор издания Depo.ua Виталий Пирович, издание и еженедельник «Деловая столица» совместно с КИУ осуществляют анализ законодательства Украины. Так, первый закон, который был проанализирован с участием также народных депутатов и экспертов, - это закон «О политических партиях в Украине».

По словам Пировича, в законе было найдено много недостатков в части финансирования политических партий, в частности, «немалые средства, часть, в бюджет возвращаются снова, просто не используются партиями». В то же время, по его словам, основная часть средств тратится на рекламу вместо партийного развития.

Пирович сообщил, что КИУ и член Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия, народный депутат от «Блока Петра Порошенко» Вадим Денисенко предложат внести изменения в закон о финансировании политических партий.

В свою очередь Кошель подчеркнул, что государственное финансирование партий позволяет решить две ключевые проблемы».

«Первая – это реальная независимость партий от олигархов», - сказал он и добавил, что «400 млн государственных средств на 2017 год – это, в принципе, достаточная сумма для того, чтобы партии могли работать без «амбарных книг» и без помощи украинских олигархов».

Кроме того, эксперт отметил, что поскольку средства направляются на развитие партий, то «появляется шанс превратить партии из «киевский клубов» в реально действующие структуры с большой разветвленной сетью в регионах».

В то же время он отметил ключевую проблему на первом этапе государственного финансирования партий – они «массово используют средства на прямую агитацию или на прямую телевизионную рекламу». При этом он отметил, что партии формально не нарушают закон, ведь «мы получили несовершенный закон, который говорит о том, что средства расходуются на уставную деятельность партий».

«Другими словами, тратятся на что угодно. И если сейчас не внести изменения в действующее законодательство, четко не урегулировать, на какие статьи партии могут тратить средства, то мы увидим также примеры, когда партии будут тратить средства на формы легального подкупа избирателей», - считает Кошель.

Так, в разработанном законопроекте предлагается предусмотреть изменение о запрете расходования средств на телевизионную или радиорекламу, а также рекламу в Интернете. А средства из госбюджета, по мнению Кошеля, должны быть направлены на развитие партий и создание при них аналитических и экспертных структур, обучение партийных активистов.

В то же время Денисенко отметил, что законопроектом будет предложено установить исчерпывающий перечень мероприятий, на которые партия имеет право использовать средства государственного финансирования, а также перечень соответствующих запретов.

Согласно законопроекту, партия может тратить эти средства, в частности, на организацию и проведение встреч членов партии, депутатов местных советов, народных депутатов с избирателями; создание и функционирование общественных приемных партии; проведение митингов, пикетирований и других массовых мероприятий; организацию и проведение конференций, совещаний, круглых столов; создание и функционирование партийных школ; создание и деятельность при партии научно-экспертных, исследовательских центров; изготовление и распространение листовок, других печатных материалов; волонтерскую помощь военным в зоне АТО и семьям участников боевых действий.

Не допускается расходование средств на оплату труда, выплату премий, надбавок, доплат наемным работникам партийных организаций; оплату за размещение политической рекламы партии на телевидении, радио, в сети Интернет, на носителях наружной рекламы и транспорте.

«Мы считаем, что логика вообще этого всего закона на сегодняшний момент, прежде всего, должна заключаться в том, чтобы мы развивали местные партийные структуры», - сказал Денисенко.

По его словам, соответствующий законопроект должен быть внесен в парламент уже на следующей неделе.

Кошель также отметил, что сегодня партии имеют 6 тысяч местных организаций, но «из них счета открыты лишь в 13%, то есть 87% партийных организаций – это мертвые структуры или структуры, которые используют средства через «амбарные книги», то есть они не могут вести легальную хозяйственную и финансовую деятельность».

Как сообщал УНИАН, 8 октября 2015 года Верховная Рада приняла закон о финансировании партий из госбюджета. Так, согласно закону “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предотвращения и противодействия политической коррупции”, предусмотрено государственное финансирование уставной деятельности политических партий. Средства распределяются между партиями, в поддержку избирательных списков во время последних внеочередных выборов народных депутатов Украины 2014 года было подано не менее 5% голосов избирателей. В 2016 году право на такое финансирование получили шесть партий. НАПК выделило им более 390 млн грн.

Кроме того, по данным Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, на сегодняшний день в Украине зарегистрировано 349 политических партий.

НАПК уже распределило средства, выделенные из государственного бюджета на финансирование уставной деятельности политических партий в 2017 году. Соответствующим решением предусматривается предоставить: «Народному фронту» – 113 млн 753,5 тыс. грн, «Блоку Петра Порошенко» - 112 млн 103,6 тыс. грн, «Самопомочи» – 56 млн 394,56 тыс. грн, «Оппозиционному блоку» – 48 млн 467,7 тыс. грн, Радикальной партии - 38 млн 257,9 тыс. грн, «Батькивщине» - 29 млн 182,2 тыс. грн.