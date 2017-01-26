БФ "Квитна" намерен запустить информационно-просветительские программы с участием известных людей о раке молочной железы

Киев. 26 января. УНИАН. Благотворительный фонд «Квитна» намерен запустить полномасштабные информационно-просветительские программы с участием звезд шоу-бизнеса, лидеров мнений и организаций для борьбы с раком молочной железы.

Об этом основатель БФ «Квитна», телеведущий, автор кулинарных программ Уриэль Штерн сообщил на пресс-конференции в УНИАН.

«У нас разработаны глобальные всеукраинские медийные программы, посвященные заботе о женщинах. Мы готовы совершенно бесплатно все материалы передать в СМИ Украины, как центральные, так областные и районные», - сказал Штерн.

По его словам, фонд «Квитна» начал свою деятельность в апреле 2016 года и уже «запустил» сайт и открыл страницы в соцсетях.

«Мы создали сайт, на котором собрана вся информация о том, как женщине самой провериться и как правильно подготовиться к процедуре маммологического осмотра. Также мы организовали группу в Facebook, которая насчитывает около 10 тыс. людей», - сообщил Штерн.

«Наша целевая аудитория - это женщины определенного возраста, которые больше всего подвержены риску заболеть раком молочной железы. В то же время я поражен, что на сегодня к нам обращаются женщины 25-27 лет», - добавил он.

В свою очередь директор БФ «Квитна» Григорий Колодач сообщил, что за 8 месяцев существования фонда на информационно-просветительскую деятельность было израсходовано порядка 600 тыс. грн.

«Эти средства пошли на разработанные нами информационные кампании, для того, чтобы женщины проводили самоосмотры и, безусловно, обращались к врачам-маммологам», - сказал он.

Колодач отметил, что в основном фонд занимается информационно-просветительской деятельностью, но также оказывает и адресную помощь.

«Нами было создано и размещено 27 видеороликов с ведущими врачами в различных областях, в том числе маммологами. Разработана и готовится к выходу в эфир кампания с рабочим названием «Пообещай себе беречь себя». Это инициатива с привлечением украинских звезд и лидеров мнений, которые выступают вместе с нами против рака молочной железы и будут обращаться ко всем украинским женщинам», - сообщил Колодач.

Как сообщал УНИАН, только в 2015 году, согласно данным Министерства здравоохранения, в Украине было диагностировано 13,2 тыс. новых случаев заболевания раком молочной железы, также в 2015 году 5,5 тыс. женщин умерли от этого заболевания.