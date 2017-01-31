Агрохолдинг "Мрия" восстановил контроль над 10 компаниями с земельным банком 5 тыс. га (видео)

Киев. 31 января. УНИАН. Комиссия при Министерстве юстиции Украины по вопросам рассмотрения жалоб в сфере государственной регистрации имущественных прав и бизнеса вернула крупному производителю сельскохозяйственной продукции агрохолдингу «Мрия» корпоративные права 10 юридических лиц и их земельные активы в размере 5 тыс. га, которые были незаконно выведены предыдущими собственниками компании.

Об этом сообщил директор юридического департамента агрохолдинга «Мрия» Сергей Игнатовский на пресс-конференции в УНИАН.

«Мы вернули корпоративные права, которые у нас были выданы в 2014-2015 годах на 10 юридических лиц, которые в целом арендуют 5 тыс. га земли. Это первое достижение в возвращении активов, которые демонстрирует агрохолдинг «Мрия» с помощью органов государственной власти и законодательства, которое позволяет сделать это эффективно и достаточно быстро», - сказал он.

В частности, согласно пресс-релизу компании, агрохолдингу «Мрия» были возвращены корпоративные права следующих юридических лиц: ООО «Новагрос», ООО «Агропродукт 2», ЧАП «Колос» (Тернопольская обл.), ООО «Агроника 1», ООО «Слободка Смотрицкая», ООО «Жищинцы», ООО «Баркософт Агро 2» (Хмельницкая обл.), ЧП «Агро Вита», ООО «Ивано-Золотое» (Ивано-Франковская обл.) и ООО «Проминь-Агро» (Черновицкая обл.).

Как сообщал УНИАН, в начале августа 2014 года агрохолдинг «Мрия» не смог выплатить около 130 млн долл. по своим обязательствам. По данным международного комитета кредиторов, задолженность «Мрии» перед всеми финансовыми кредиторами к моменту объявления дефолта составляла 1,3 млрд долл.

После технического дефолта, объявленного в августе 2014 года, «Мрия» перешла под контроль кредиторов – крупнейших международных банков и инвестиционных фондов.

В январе 2015 года Интерпол объявил в розыск 32-летнего Николая Гуту, сына основателей и совладельцев агрохолдинга «Мрия» Ивана и Клавдии Гута, из-за подозрений в мошенничестве.

В феврале 2015 года был назначен новый топ-менеджмент «Мрии». Генеральным директором агрохолдинга был назначен Саймон Чернявский, который ранее возглавлял сельскохозяйственный HarvEast Holding.

Справка УНИАН. «Мрия» – вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, основанный в 1992 году. Компания обрабатывает около 180 тыс. гектаров земель в Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Ривенской областях. Агрохолдинг выращивает пшеницу, картофель, рапс, кукурузу, гречиху, подсолнечник, сою, ячмень и горох. В структуре холдинга собственные элеваторы и зернохранилища мощностью более 660 тыс. тонн, а также собственный семенной завод производственной мощностью 300 тонн семян в сутки.