Инвесторы столичных недостроев Войцеховского просят мэра Киева поспособствовать завершению строительства объектов

Киев. 2 февраля. УНИАН. Инвесторы столичных недостроенных жилых комплексов скандального застройщика Анатолия Войцеховского, находящегося под следствием, – «Стародарницкий», «Нова хвыля», «Родынный затышок», «Флагман», «Мега-Сити», «Жемчужина» и «Социально-молодежная инициатива» - просят мэра Виталия Кличко создать коммунальную компанию и помочь завершить строительство объектов.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сказал глава правления объединения совладельцев многоквартирных домов «Стар Скай» в ЖК «Жемчужина» на Троещине Руслан Вапельник.

«Создать муниципальную строительную компанию города Киева, передать этой компании все объекты Войцеховского, выделить землю, провести аудит и выяснить, сколько не хватает на достройку домов. Инвесторы бы доплатили, а город заработал бы деньги. Это позволило бы решить все проблемы с недостроями Войцеховского», - сказал Вапельник.

Присутствовавшая на пресс-конференции глава созданного инвесторами жилищно-строительного кооператива (ЖСК) «Дар» Ирина Абисова отметила, что создаются кооперативы, поддерживающиеся Войцеховским, которые отстаивают его интересы.

«В наш кооператив входят жилые комплексы «Стародарницкий», «Нова хвыля», «Родынный затышок», «Флагман», «Мега-Сити». Мы провели переговоры с потенциальными застройщиками, которые могут без доплаты от инвесторов достроить дома и сдать их в эксплуатацию. Однако Войцеховский создал много карманных кооперативов, которые обливают грязью наш кооператив и тем самым препятствуют нашей работе», - сказала Абисова.

Глава ЖСК «Дар» также отметила, что создание коммунальной строительной компании решило бы все проблемы, но это очень масштабный проект и никто не хочет брать ответственность. Поэтому со стороны власти необходима помощь хотя бы с общими проблемами инвесторов. «Везде своя специфика. Общие пункты, которые присутствуют у всех, это проблемы с подключением сетей, документацией и арест земли», - сказала она.

Как сообщал УНИАН, в июле 2016 года Генеральная прокуратура Украины сообщила о подозрении и задержала застройщика Анатолия Войцеховского, который подозревается в уклонении от уплаты налогов на сумму 12,5 млн грн, создании преступной группы, незаконном захвате земельных участков под строительство 42 объектов и других преступлениях. В том же месяце Печерский суд столицы получил залог в размере 14 млн грн и отпустил Войцеховского под домашний арест. В данный момент он находится под следствием.

По данным КГГА, в Киеве насчитывается почти 500 объектов незаконного строительства, возведенных без надлежащей разрешительной документации, и более 200 объектов, требующих дополнительной проверки.