Решение НКРЭКУ о повышении стоимости нестандартного подключения к электросетям может привести к увеличению цены жилья на 1 тыс. грн/кв. м - эксперты строительной отрасли (фото, видео)

Киев. 3 февраля. УНИАН. Решение Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), о введении удельной стоимости нестандартного присоединения (подключения электроустановки мощностью от 160 кВт до 5000 кВт) к электрическим сетям на уровне от 3 тыс. грн до 9,4 тыс. грн за 1 кВт может привести к росту цены жилья на 1 тыс. грн/кв. м.

Об этом сообщил вице-президент Академии строительства Украины, генеральный директор компании «Центр технических решений-групп» Виктор Лещинский во время круглого стола в УНИАН.

«Мы получаем капитальную нагрузку на строительный рынок, а в конечном итоге на потребителя, который будет переплачивать от 600 и более чем 1 тыс. грн/кв. м. Необходимо задуматься, насколько это повышение обоснованно и что оно за собой повлечет в ближайшие недели. Возможно, инвестор не будет заинтересован вкладывать деньги, которые он планировал вложить в объекты в 2017 году и в последующих годах, возможно, многие компании будут просто отказываться от строительства. Это решение приведёт к серьезным последствиям для строительного рынка», - сказал Лещинский.

По его словам, данным решением комиссия повысила тариф на нестандартное подключение в 6 раз, а в некоторых случаях и в 20 раз.

Лещинский отметил, что повышение данного тарифа повлечет за собой также рост цен на потребительские товары, так как при строительстве, реконструкции или модернизации промышленных объектов бизнес будет вынужден закладывать данный тариф в себестоимость своей продукции.

Он добавил, что Академия строительства Украины инициирует проведение экспертных круглых столов для решения сложившейся ситуации.

«Мы будем выносить этот вопрос на следующей неделе на обсуждение с другими общественными организациями. Этот вопрос необходимо решать немедленно, и чем быстрее, тем лучше. Нужно на профессиональном уровне собрать специалистов, так как все эти нагрузки повлекут за собой беду. Через месяц или два это коснется каждого бизнесмена, и тогда инвестор будет отказываться вкладывать средства», - сказал он.

Присутствовавший на круглом столе исполнительный директор Конфедерации строителей Украины Виталий Грусевич заявил, что данное решение может привести к созданию новой коррупционной схемы, когда недобросовестный застройщик, чтобы не платить высокий тариф по нестандартному подключению, будет занижать потребление дома.

«Недобросовестные застройщики при определении напряжения электричества будут использовать коэффициенты такие, чтобы показать, что каждая квартира потребляет только 200 Ватт, и будут об этом договариваться при заключении договора на присоединение. То есть будет новая коррупционная составляющая, которую все монополисты введут, – это 100%», - сказал Грусевич, добавив, что в будущем это может привести к авариям в домах. «Хорошо, когда будет выбивать центральный автомат в распределительном узле, а плохо, когда будут гореть провода в доме», - подчеркнул Грусевич.

Он резко раскритиковал методику формирования стоимости присоединения, а также отметил, что в среднем покупатель будет оплачивать в цене квартиры 100 тыс. грн только за присоединение к сети.

«Сколько теперь должно заплатить население для того, чтобы улучшить свои жилищные условия?… Как минимум (квартира и места общего пользования - УНИАН) это 15 кВт, за которые покупатель должен заплатить энергокомпании за якобы восстановление электросетей, которые компаниям достались в наследство от СССР. Если в стране средняя стоимость нестандартного подключения 6 тыс. грн, выходит, что 100 тыс. грн нужно заплатить просто как компенсацию», - сказал Грусевич.

Как сообщал УНИАН, 31 января НКРЭКУ утвердила удельную стоимость нестандартного присоединения к электрическим сетям на 2017 год на уровне от 3 до 9,4 тыс. грн за 1 кВт.

В частности, удельная стоимость нестандартного присоединения к электрическим сетям «Киевэнерго» составит в 2017 году 3094 грн за 1 кВт (без НДС), к сетям «Полтаваоблэнерго» - 9428 грн за 1 кВт (без НДС).

Среднее значение удельной стоимости нестандартного присоединения к электросетям составит 6094 грн 1 кВт (без НДС).

Фото круглого стола в УНИАН: https://photo.unian.net/rus/themes/70529